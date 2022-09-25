ФОТО | Резервисты отработали на сборах „Шип-2022“ стрельбу из Javelin

На полигоне Сиргала резервисты Скаутского батальона провели практические стрельбы из минометов и противотанковых комплексов Javelin. „Во время прошлой службы в противотанковой роте я много тренировался на тренажере. Сегодня мы быстро освежили навыки и отстрелялись – я попал в яблочко“, – сказал резервист противотанковой роты Скаутского батальона младший сержант Робин Байдужа.

Одновременно с этим батальон ПВО проводил собственные тактические занятия – подразделения прикрывало Скаутский батальон от ударов с воздуха. В то же время бойцы Северо-Восточного округа территориальной обороны готовили оборонительные позиции перед предстоящими учебными боями.

Накануне резервисты пристреляли индивидуальное оружие и прошли стрелковую практику.

Мобилизационные учения Okas 2022 («Шип-2022“) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов.

Непосредственная опасность Эстонии отсутствует. Сборы были запланированы заранее, они нацелены на подготовку. Учения завершатся 28 сентября, большая часть занятий проходит на северо-востоке страны.