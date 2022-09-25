Полиция усилит контроль на эстонско-финской границе

„Мы усилили контроль компенсационных мер Шенгенского пространства на эстонско-финской границе. Наша цель - убедиться, что в Эстонию въезжают только те люди, у которых есть право здесь находиться“, - сказал начальник группы наземного транспорта Департамента полиции и пограничной охраны Таго Трей.

По его словам, за последние два дня было проверено более 90 транспортных средств, ни одного нарушения выявлено не было.

„У всех людей было право въехать в Эстонию и здесь находиться. В основном Эстонию использовали как транзитную страну для проезда далее в другие страны“, - сказал Трей.

Пресс-секретарь полиции Бритта Сепп отметила, что контроль компенсационных мер Шенгена - обычная процедура, которая проводится ежедневно. „Мы направили дополнительные ресурсы, то есть патрули, которые будут проверять прибывающих на теплоходе. Обычно мы это делаем небольшим числом полицейских, но сейчас направили дополнительные силы полиции“, - сказала она.