Пять вопросов: министр образования и науки Тынис Лукас о планах по переходу на эстонский язык обучения(14)
Министр образования и науки Тынис Лукас на пресс-конференции озвучил планы перехода на эстонский язык обучения. Планы грандиозные и в некоторых местах вызывающие удивление, порой даже недоумение и другие чувства. „МК-Эстония“ задала министру 5 вопросов, которые призваны прояснить планы министерства.
1. На пресс-конференции вы говорили о планах, согласно которым после 9-го класса ученик должен знать язык на категорию В2, а после 12-го класса – на категорию С1. Планируется ли изменить сложность категории экзаменов? Или это пока только рекомендации, а государственные экзамены так и останутся на категорию В1 и В2 соответственно?
– Мы работаем над тем, чтобы категории экзаменов соответствовали заявленным целевым языковым категориям.
2. Насколько реально добиться этого в нынешней ситуации, когда средний балл по государственному экзамену по эстонскому языку среди выпускников основной школы – 56 баллов? Какие меры вы планируете предпринять для улучшения ситуации, кроме введения еще одного часа эстонского языка в основной школе?
– Это многогранная деятельность. Для улучшения результатов необходимо увеличить объем уроков эстонского языка, а также уроков на эстонском языке, что мы и планируем сделать с переходом на эстонский язык обучения. Это, в свою очередь, требует от учителей достаточного уровня владения эстонским языком. С этой целью мы предлагаем языковые и профессиональные курсы. Учителя должны получать поддержку в своей работе благодаря высококачественным учебным материалам, а также благодаря руководителю учебного заведения, который создает условия для поощрения изучения эстонского языка в школе.
3. Как именно вы посоветовали бы школам решать вопрос с кадрами, которых катастрофически не хватает?
– Для достижения этой цели государство должно продолжать вносить свой вклад в повышение заработной платы учителей. На муниципальном уровне (не везде) оптимизированная сеть школ и качественное управление школами и детскими садами со стороны местных властей поможет снизить нехватку учителей.
4. Должны ли будут все учителя после 2024 года знать эстонский язык на категорию С1? Что будет с теми, кто не сможет выполнить это требование?
– Это покажет время, но в постановлении говорится, что учитель, не владеющий языком, больше не сможет работать на основе постоянного договора. Кроме того, учителя, которые не будут сразу работать с первыми и четвертыми классами (с которых начинается переход на эстонский язык обучения), сохранят возможность работать на русском языке – в этом случае потребуется уровень владения эстонским языком В2. Для учителей эстонского языка или предметов на эстонском языке требуется уровень не ниже С1.
5. Насколько, на ваш взгляд, повлияют на учебную атмосферу визиты на уроки чиновников Департамента языка? Сколько чиновников будет совершать эти визиты и с какой периодичностью? Если будут выявлены недочеты, то что грозит педагогу?
– Согласно проекту, Министерство образования и науки будет привлекать к надзору за учебными заведениями также сотрудников Языкового департамента, задача которых – следить за соблюдением требований к преподаванию эстонского языка и переходом на эстонский язык обучения.
До сих пор сотрудники Языкового департамента проверяли, насколько языковые навыки учителей соответствуют установленным требованиям. Однако результаты исследований и экзаменов показывают, что знания эстонского языка у учащихся не соответствуют задачам, поставленным в государственной учебной программе. Поэтому, помимо проверки знаний эстонского языка среди учителей, Языковой департамент начнет контролировать и сам процесс обучения.
С этой целью будут проанализированы план развития школы и учебная программа, чтобы поддержать переход на эстонский язык в качестве языка обучения. Сотрудники Языкового департамента смогут проконтролировать учебный процесс и посетить классы, а также проконсультировать учителей, директоров и администрацию школ с целью обеспечения качественного преподавания эстонского языка во всех школах.
Участие сотрудников Языкового департамента в надзоре над образовательным процессом, безусловно, окажет положительное влияние.