Пять вопросов: министр образования и науки Тынис Лукас о планах по переходу на эстонский язык обучения

1. На пресс-конференции вы говорили о планах, согласно которым после 9-го класса ученик должен знать язык на категорию В2, а после 12-го класса – на категорию С1. Планируется ли изменить сложность категории экзаменов? Или это пока только рекомендации, а государственные экзамены так и останутся на категорию В1 и В2 соответственно?

– Мы работаем над тем, чтобы категории экзаменов соответствовали заявленным целевым языковым категориям.

2. Насколько реально добиться этого в нынешней ситуации, когда средний балл по государственному экзамену по эстонскому языку среди выпускников основной школы – 56 баллов? Какие меры вы планируете предпринять для улучшения ситуации, кроме введения еще одного часа эстонского языка в основной школе?

– Это многогранная деятельность. Для улучшения результатов необходимо увеличить объем уроков эстонского языка, а также уроков на эстонском языке, что мы и планируем сделать с переходом на эстонский язык обучения. Это, в свою очередь, требует от учителей достаточного уровня владения эстонским языком. С этой целью мы предлагаем языковые и профессиональные курсы. Учителя должны получать поддержку в своей работе благодаря высококачественным учебным материалам, а также благодаря руководителю учебного заведения, который создает условия для поощрения изучения эстонского языка в школе.

3. Как именно вы посоветовали бы школам решать вопрос с кадрами, которых катастрофически не хватает?

– Для достижения этой цели государство должно продолжать вносить свой вклад в повышение заработной платы учителей. На муниципальном уровне (не везде) оптимизированная сеть школ и качественное управление школами и детскими садами со стороны местных властей поможет снизить нехватку учителей.

4. Должны ли будут все учителя после 2024 года знать эстонский язык на категорию С1? Что будет с теми, кто не сможет выполнить это требование?