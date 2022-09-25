Действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина снялась с таллиннского турнира WTA

Поскольку турнир еще не начался, главный судья турнира Клэр Вуд ввела изменения в турнирную таблицу. Изначально предполагалось, что Рыбакина встретится с немкой Лаурой Зигемунд. Теперь немка сыграет со швейцаркой Джил Тайхман. В свою очередь Тайхман изначально предстояло встретиться с китаянкой Чжан Шуай, соперницей которой теперь определиться после квалификационного этапа.

В турнире примут участие 21 теннисистка из основной таблицы, шесть прошедших квалификацию теннисисток, четыре теннисистки, получившие Wild Card, и одна теннисистка, которая может участвовать в турнире в силу своего статуса. Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 спортсменки.

Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.

Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре „Forus“ в Тонди.

Билеты на турнир можно приобрести на сайте piletitasku.ee.