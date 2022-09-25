Сколько граждан России всё же въехало за последние дни в Эстонию? Довольно много!

Департамент полиции и погранохраны ежедневно информирует общественность о том, сколько граждан РФ наши пограничники не впустили в страну. Эти цифры на текущей неделе несколько возросли. Портал Delfi также выяснил, сколько граждан России на этой неделе въехали в Эстонию.

Посмотрим на данные с 19 по 22 сентября, то есть с понедельника по четверг.

Согласно данным полиции, на нарвских пограничных пунктах в Эстонию въезд был запрещен в понедельник 13-ти гражданам РФ, во вторник 12-ти, в среду 17-ти и в четверг одному гражданину РФ. На погранпунктах Койдула и Лухамаа эти цифры следующие: вторник - 3, среда - 8, четверг - 6. Таким образом, с понедельника по четверг на границе Эстонии развернули 60 граждан России.

Что касается граждан РФ, которым было разрешено въехать в Эстонию, то здесь цифра в 80 раз больше.

Через КПП Койдула с понедельника по четверг в Эстонию прибыли из России 280, через КПП Лухамаа 370, через КПП Нарва-1 3325, через КПП Нарва-2 854 и через нарвский железнодорожный пограничный пункт 17 граждан России. Всего за эти четыре дня в Эстонию въехали 4846 граждан РФ.

Кто эти граждане РФ, которые по-прежнему, несмотря на введенные с 19 сентября ограничения, имеют право на въезда в Эстонию?

Как уже сообщалось, список тех, на кого не распространяются ограничения, относительно широк. Подробнее читайте здесь.

Департамент полиции и погранохраны предоставил следующие данные по въезду и запрету на въезд в Эстонию в отношении граждан РФ с разбивкой по неделям.

Въезд граждан РФ

Неделя 35: 11501

Неделя 36: 11904

Неделя 37: 11670

Неделя 38: 7503 (до 24.09.2022)

Число граждан РФ, которым запретили въезд в Эстонию

Неделя 34: 6

Неделя 35: 43

Неделя 36: 93

Неделя 37: 108

Неделя 38: 161 (до 24.09.2022)

Всего за вышеуказанные недели в Эстонию не впустили 859 человек, из них 411 были гражданами России.