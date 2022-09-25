ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: русскоязычные в Эстонии любят и ценят свободу

Вследствие преступного сговора Гитлера и Сталина и подписания пакта Молотова-Риббентропа, Красная армия вошла в страны Балтии. За ней шли чекисты, которые планомерно уничтожали национальные элиты Эстонии, Латвии и Литвы и переселяли на эти территории русскоязычное население. Доля русскоязычного населения в Эстонии не такая как в Литве или в Латвии; в Эстонии есть город Нарва, где живет большое количество русскоязычных. Вы не опасаетесь,что путинская Россия может поднять вопрос об освобождении от эстонской государственности жителей этого города?

Путин, конечно, может использовать этот предлог. Он называет и другие города русскими, которые он „освобождает“, разрушая эти города и убивая людей. Поэтому я не могу сказать, что он никогда не использовал бы такое оправдание. Но как и русскоязычные в Украине, русскоязычные в Эстонии так же любят личную свободу; я имею в виду свободу передвижения, свободу предпринимательства, свободу не жить под стеклянным куполом. Это все можно отнять, и они ценят это. Напротив Нарвы находится Ивангород, русская сторона. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон, даже если вы не мыслите идеологически, а только экономически - показывает, где люди действительно хотят жить.

Кроме того, несправедливо судить о мышлении людей по их родному языку. Я часто объясняю Западной Европе о русских эстонцах сегодня: представьте, что ваша страна сходит с ума и нападает на соседей - перестанете ли вы любить свою бабушку, которая все еще живет в той стране? Или перестанете любить традиционную кухню той страны? Нет, вы будете грустить и печалиться, но все равно будете чувствовать культурную близость. Мы так же должны признать, что для многих россиян это больно и ужасно - видеть, что делает их страна. Те, кто за пределами России - вполне свободно говорят об этом. Но есть и те, кто чувствует потерю привилегий в странах Балтии после распада Советского Союза. Это правда: они были привилегированы в нашей стране. И, теряя привилегии, они чувствуют дискриминацию.