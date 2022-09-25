Директор столичной гимназии о переходе обучения на эстонский: учитель и так перегружен, лишний стресс ему не нужен

1. Готова ли Мустйыэская гимназия к переходу на эстонский язык обучения? Может быть, вы планируете перейти на него раньше, чем в 2024 году?

Конкретного плана перехода на эстонский язык еще нет. Министерство образования обещает его к 1 ноября 2022 года, поэтому о готовности нашей школы говорить рано, мы не знаем подробностей. Переходить раньше 2022 года не будем, дождемся конкретики. Предметы на эстонском языке в школе есть уже давно, но этого недостаточно.

2. Сейчас говорят о большой нехватке учителей, а как обстоят с этим дела в Мустйыэской гимназии? Если есть проблема с кадрами, то как вы планируете ее решать?

Учителей действительно не хватает по всему городу и у нас тоже. В этом учебном году продолжаем искать учителей английского языка и технологии. Надеемся, что, может быть, студенты захотят поработать в школе.

3. Насколько реально, на ваш взгляд, успеть подготовиться к реформе к 2024 году?

Насколько реально провести подготовку к реформе 2024 года – зависит от плана перехода.

4. Как вы считаете, реально ли добиться того, чтобы выпускники 9-х классов смогли сдать экзамен на категорию В2, а выпускники гимназии – на С1?

Изучение эстонского языка грамотно было бы начать с детского сада и увеличить количество уроков в начальной школе, тогда и на более высокую категорию могли бы сдать большинство учащихся.

5. Как вы относитесь к проверкам обучения на уроках чиновниками Департамента языка (Языковой инспекции)? Повлияет ли это на атмосферу в школе и отношение учителей к реформе?

Что касается проверки Языковым департаментом обучения на уроках на эстонском языке, надо понимать, что учитель и так перегружен, и лишний стресс ему не нужен. Учителя подходят к своей работе ответственно и понимают, что повышать свой уровень владения языком необходимо.