ВИДЕО | Керсти Кальюлайд - Дмитрию Гордону: советскому режиму никогда не удавалось создать советского человека из эстонца
Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Дмитрий Гордон отметил, что Эстония стала самой успешной постсоветской страной. По словам Кальюлайд, это стало возможным потому, что эстонцы даже в советское время ощущали себя эстонцами, а не „советскими людьми“.
„Я никогда не была советским ребенком. Пока я росла, я знала, что я ребенок оккупированной Эстонии. И я верю, что это заставило балтийские страны катапультироваться к Западу намного быстрее. Советскому режиму никогда не удавалось создать советского человека в Эстонии среди эстонцев. У нас было много мигрирующих к нам советских людей. Многих из нас отправили в Сибирь, потому что целью было истребить национальную гордость, устранить все шансы на восстановление национальных государств и заменить эстонцев советским человеком. Но им не удалось, они не смогли это сделать, потому что было много людей, которые все еще были готовы, в основном, тихо, но несколько открыто протестовать, за что они потом страдали в Гулаге, который Запад затем решил проигнорировать. Все были счастливы, мир был достигнут и Советский Союз был в порядке, сдержанным, но прирученным. Но в нашей стране все это продолжалось. Мы знали, что происходит, сопротивление продолжалось. […] В советское время мы всегда считали совершенно несправедливым, что кто-то празднует окончание Второй мировой войны. Для нас это было не так. Мы все еще были оккупированы. Интересно то, что западная Европа позволила россиянам поверить в себя как в освободителей Европы от нацистов. А потом однажды Путин отнял это уважение от всего русского народа“.
На чьей стороне русские Эстонии? Нападет ли Россия на страны Балтии? Победит ли Украина? Когда закончится война? Полностью интервью смотрите на видео!