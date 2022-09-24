ВИДЕО | Керсти Кальюлайд - Дмитрию Гордону: советскому режиму никогда не удавалось создать советского человека из эстонца

„Я никогда не была советским ребенком. Пока я росла, я знала, что я ребенок оккупированной Эстонии. И я верю, что это заставило балтийские страны катапультироваться к Западу намного быстрее. Советскому режиму никогда не удавалось создать советского человека в Эстонии среди эстонцев. У нас было много мигрирующих к нам советских людей. Многих из нас отправили в Сибирь, потому что целью было истребить национальную гордость, устранить все шансы на восстановление национальных государств и заменить эстонцев советским человеком. Но им не удалось, они не смогли это сделать, потому что было много людей, которые все еще были готовы, в основном, тихо, но несколько открыто протестовать, за что они потом страдали в Гулаге, который Запад затем решил проигнорировать. Все были счастливы, мир был достигнут и Советский Союз был в порядке, сдержанным, но прирученным. Но в нашей стране все это продолжалось. Мы знали, что происходит, сопротивление продолжалось. […] В советское время мы всегда считали совершенно несправедливым, что кто-то празднует окончание Второй мировой войны. Для нас это было не так. Мы все еще были оккупированы. Интересно то, что западная Европа позволила россиянам поверить в себя как в освободителей Европы от нацистов. А потом однажды Путин отнял это уважение от всего русского народа“.