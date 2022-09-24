ФОТО | В Тарту поддержали борьбу за права женщин в Иране

Во вторник полиция нравов Арана арестовала 22-летнюю женщину курдского происхождения по имени Махса Амини за якобы неподобающее ношение хиджаба и несоблюдение исламского дресс-кода.

За арестом последовало жестокое избиение в полицейском фургоне, после чего женщина впала в кому и умерла. Махса Амини скончалась в субботу. Насильственные инциденты на подобной почве происходили и до этого.

Демонстрацией в Тарту организаторы хотели поддержать людей, протестующих в Иране и по всему миру. Иран ограничивает доступ в Интернет из-за беспорядков, пытаясь подавить недовольство внутри страны. Ниже можно увидеть, что происходит в Иране.