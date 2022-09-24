Яна Тоом объяснила снижение популярности центристов

„Второй момент - недостаток русскоязычных СМИ, потому что многие наши избиратели не знают, что мы не в правительстве. На прошлой неделе я столкнулась с этим в Ласнамяэ: к нашей уличной палатке подходили жители, которые не знали, что мы уже не входим в правительстве. Я не знаю, на какой Луне люди живут, но это факт. Им кажется, что центристы до сих пор в правительстве и демонтируют монументы, переводят школы на эстонский язык обучения и так далее“, - добавила Яна Тоом.