Такси подано. В каких крупных городах оплачивают такси для пенсионеров и инвалидов?(1)
Пенсионерка Валентина Федоровна (имя изменено) столкнулась с такой трудностью: „У меня проблемы с передвижением, к врачу добираться сложно. Я периодически беру такси. Раньше мне эти расходы компенсировали, но потом перестали!“ Когда пенсионерка последний раз пришла с чеками, ей сказали, что ничего компенсировать не будут. „МК-Эстония“ выяснила, в каких крупных городах оплачивают расходы на такси или предоставляют услугу социального транспорта.
Пенсионерка отмечает, что ее проблемы со здоровьем настолько серьезны, что приходится брать такси, когда ей надо к доктору (женщина живет за городом).
„И так как пенсия маленькая, а такси от моего дома до поликлиники стоит 20 евро, то я в последнее время стала экономить, – рассказывает она. – Проблем со здоровьем много, по врачам приходится ходить часто. И я стала брать такси от дома до ближайшей остановки общественного транспорта и потом пересаживаться на автобус. Так получалось по 4–5 евро за раз, а не 20!“
Но из-за этого, добавляет Валентина Федоровна, ей управа отказала в компенсации.
„Я собрала чеки за квартал и понесла в управу. Но если до этого они компенсировали, то в этот раз они смотрели-смотрели на эти чеки и потом сказали, что мне нужно было брать такси напрямую к доктору, – передает беседу она. – А так как я брала такси только до остановки, то они ничего компенсировать не будут. И как я их ни убеждала, что мне такси до доктора – слишком уж дорого, они ни в какую. Я им и телефоны докторов дала, чтобы они могли убедиться, что я в тот день у них была, и документальные подтверждения от таксофирмы предоставила, что я действительно пользовалась их услугами… Все без толку“.
Так как местное самоуправление, где пенсионерка живет, маленькое, и она не хочет огласки, чтобы не портить отношения, то она попросила не раскрывать ее имя и не запрашивать комментарий у местных чиновников. А просто рассказала свою историю, чтобы предупредить других, что по вот такой причине могут в компенсации отказать.
„МК-Эстония“ узнала, в каких еще крупных самоуправлениях оплачивают расходы на такси или оказывают услугу социального транспорта.
Таллинн
„Цель оказания услуги социального транспорта – предложить людям с недостатками здоровья возможность пользоваться транспортом, отвечающим их потребностям, – рассказывают чиновники Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. – Услуга такси предназначена для людей, чьи недуги не позволяют им самостоятельно или с сопровождающим пользоваться личным или общественным транспортом. То есть у них нет личного транспортного средства или нет возможности им пользоваться, а также они не могут самостоятельно или с сопровождающим передвигаться на бесплатном общественном транспорте“.
Они добавляют, что прежде всего человеку предлагают услугу маршрутных или внеплановых перевозок.
„Маршрутная перевозка используется для регулярных поездок – например, на работу или в учебное заведение, – объясняют чиновники. – Внеплановая перевозка представляет собой единичную поездку, например, к врачу, на почту и прочее. Эти услуги преимущественно покрывают потребности людей и позволяют им совершать необходимые повседневные дела“.
Если все же выясняется, что потребность человека в посторонней помощи так велика, что он не может самостоятельно или с сопровождающим воспользоваться услугами маршрутных и внеплановых перевозок, ему оказывается услуга такси.
„Для подачи ходатайства о получении этой услуги нужно обратиться в соцотдел управы по месту жительства, – описывают алгоритм действий чиновники. – Затем нужно договориться о встрече с соцработником, который оценит степень необходимости в помощи заявителя и определит подходящие услуги. Соцработник проконсультирует человека и сможет дать рекомендации, как можно лучше справляться с повседневными делами“.
Услугой такси можно пользоваться при наличии специальной карточки, которую отправят человеку после выявления права на получение услуги.
„Ограничение на получение услуги – 190 евро за календарный месяц, – подчеркивают чиновники. – Причем, 25% от суммы счета – самофинансирование, то есть человек тоже частично оплачивает эту услугу. Таким образом, общая сумма на данную услугу составляет 237,5 евро. Можно платить банковской картой или наличными. Если заказывать полностью платные поездки, то их может быть и больше. Человек, которому нужна помощь, пользуется услугой вместе с сопровождающим. Услуга предоставляется для личных поездок на территории, обслуживаемой городом, в пределах 30 км от границы города“.
Право на получение помощи имеют люди, которые действительно живут в Таллинне, и это указано в Регистре народонаселения. Поэтому, если место проживания и место регистрации не совпадают, человека просят привести в порядок данные.
В 2021 году карта такси была у 1764 человек, бюджет услуги составил 1 091 756 евро.
Тарту
„Тарту предлагает услугу социального транспорта, – рассказывает руководитель отдела социальных услуг и здравоохранения Маарика Куррикофф. – Она представляет собой транспортировку взрослых людей с особыми потребностями в специально оборудованном транспорте в пределах города Тарту. При необходимости водитель помогает пассажирам“.
Эту услугу оказывают с целью обеспечить доступ к образовательным и медицинским учреждениям, а также тем, которые оказывают услуги реабилитации, ухода и другие.
„Услугу оплачивают в размере 50 евро в квартал, – добавляет специалист. – Человек финансирует 1/3 от стоимости поездки. Если человек не успел использовать выделенные ему деньги в течение квартала, то они „сгорают“. Если же человеку недостаточно данной услуги, то можно ходатайствовать о дополнительных средствах“.
Она добавляет, что услугу оказывают только тем людям, которые в ней нуждаются. Если же выясняется, что услуга нужна в гораздо большем объеме, чем ее предоставляет город, то чиновники связываются с лечащим врачом данного человека.
За неполный 2022 год услугой пользовались порядка 1300 человек, бюджет на год – 260 000 евро.
В 2021 году – 1250 человек, и на это ушло 178 700 евро. Чиновники отмечают, что клиентов было меньше из-за Covid-19.
Нарва
„Социальная транспортная услуга – это услуга, организованная местным самоуправлением, чтобы предоставить человеку с инвалидностью, который не может пользоваться личным или общественным транспортным средством, ездить на работу, в учебное заведение или для использования государственных услуг в значении § 2 (1) Закона о социальных пособиях для лиц с ограниченными возможностями. В Нарве услуги социального транспорта для взрослых организуют за счет транспортных субсидий“, – говорит Андрей Антонов, и. о. директора Департамента социальной помощи.
Транспортная субсидия компенсирует расходы, связанные с использованием транспорта при получении медицинских или социальных услуг.
„Поддержку могут получить лица в возрасте 18 лет и старше с глубокими или тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые не могут пользоваться общественным транспортом из-за своей инвалидности. Возмещают расходы, связанные с использованием инватранcпорта для инвалидов или личного транспорта“, – добавляет он.
О пособии можно ходатайствовать в течение трех месяцев после использования услуги инватранспорта или личного транспорта для целевой поездки. Предельный размер пособия – 80 евро в год.
По его словам, в 2021 году поступили 64 заявления, которые касались транспортных услуг.
Кохтла-Ярве
„В Кохтла-Ярве нет отдельного пособия на такси, – говорит главный специалист по социальной работе управы Koхтлa-Ярве Кирке Кюбарсепп. – Но мы исходим из потребностей каждого человека индивидуально, учитываем его доходы и необходимость в помощи. Поэтому мы компенсируем пенсионерам, людям с недугом и другим нуждающимся в помощи расходы на такси и медицинский транспорт, полностью или частично, в сумме до 200 евро. Чаще всего люди используют медицинский транспорт и услуги такси для поездок к врачу“.