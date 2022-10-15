Такси подано. В каких крупных городах оплачивают такси для пенсионеров и инвалидов?

Пенсионерка отмечает, что ее проблемы со здоровьем настолько серьезны, что приходится брать такси, когда ей надо к доктору (женщина живет за городом).

„И так как пенсия маленькая, а такси от моего дома до поликлиники стоит 20 евро, то я в последнее время стала экономить, – рассказывает она. – Проблем со здоровьем много, по врачам приходится ходить часто. И я стала брать такси от дома до ближайшей остановки общественного транспорта и потом пересаживаться на автобус. Так получалось по 4–5 евро за раз, а не 20!“

Но из-за этого, добавляет Валентина Федоровна, ей управа отказала в компенсации.

„Я собрала чеки за квартал и понесла в управу. Но если до этого они компенсировали, то в этот раз они смотрели-смотрели на эти чеки и потом сказали, что мне нужно было брать такси напрямую к доктору, – передает беседу она. – А так как я брала такси только до остановки, то они ничего компенсировать не будут. И как я их ни убеждала, что мне такси до доктора – слишком уж дорого, они ни в какую. Я им и телефоны докторов дала, чтобы они могли убедиться, что я в тот день у них была, и документальные подтверждения от таксофирмы предоставила, что я действительно пользовалась их услугами… Все без толку“.

Так как местное самоуправление, где пенсионерка живет, маленькое, и она не хочет огласки, чтобы не портить отношения, то она попросила не раскрывать ее имя и не запрашивать комментарий у местных чиновников. А просто рассказала свою историю, чтобы предупредить других, что по вот такой причине могут в компенсации отказать.

„МК-Эстония“ узнала, в каких еще крупных самоуправлениях оплачивают расходы на такси или оказывают услугу социального транспорта.

Таллинн