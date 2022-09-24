Эстония хочет вмешаться в спор между Россией и Украиной

Украина обратилась в главный судебный орган ООН, Международный суд, 26 февраля на основании вторжения России в Украину, которое государство-агрессор обосновало якобы необходимостью предотвратить геноцид в Луганской и Донецкой областях и наказать Украину.

„Эстония вместе с другими участниками Конвенции о преступлении геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предлогом предотвращения и наказания за преступление геноцида серьезно подорвала смысл такого страшного преступления, как геноцид. Суд должен дать оценку действиям России и ложным обвинениям“, - пояснил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Украина хочет, чтобы суд заявил, что нет доказательств того, что Украина совершила геноцид в Луганской и Донецкой областях, и что агрессия России в Украине под предлогом предотвращения геноцида является незаконной. Суд провел устное слушание 7 марта, на котором Россия не присутствовала. 16 марта Международный суд постановил, что в качестве временного средства правовой защиты Россия должна немедленно прекратить военную агрессию, начавшуюся 24 февраля. Россия до сих пор не выполнила это постановление.

В спор между Украиной и Россией вмешался ряд стран, включая Эстонию: США, Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Франция, Новая Зеландия, Румыния и Швеция. Не исключено, что присоединятся и другие страны.