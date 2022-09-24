Отдохнуть и подлечиться. Как получить восстановительное лечение бесплатно или со скидкой?
Жительница Ида-Вирумаа Татьяна (имя изменено) неделю жила в Таллинне и бесплатно ходила на физиотерапию, массаж и в бассейн. „Мне это лечение оплатило государство“, – поделилась она. Как же получить это восстановительное лечение от государства и кому его оплачивают? Разбиралась „МК-Эстония“.
Татьяна рассказывает, что у нее существенные проблемы со здоровьем. И она пошла с ними к семейному врачу.
„Тот выписал мне направление на восстановительное лечение, – описывает алгоритм она. – И специалист по восстановительному лечению выписал мне направление в бассейн, на массаж и физиотерапию. Так как я получаю такое лечение уже не в первый раз и в ближайших городах уже везде побывала, то решила в этот раз поехать в Таллинн. Сын позвонил в то учреждение, которое я выбрала, и узнал, есть ли там места. И вот я поехала в Таллинн на восстановительное лечение“.
Другой наш читатель 48-летний Виктор (имя изменено) переболел коронавирусом и говорит, что у него еще до сих пор остаются последствия.
„Ухудшились когнитивные функции, – перечисляет он, – мозг стал хуже работать, появились проблемы с памятью. Сердце стало пошаливать, зрение упало, начались самопроизвольные сокращения мышц – что-то вроде тика. Врач сказал, что это постковид, и выдал мне направление на восстановительное лечение. Многие мои знакомые, тоже переболевшие короной, только после того, как я им рассказал, узнали, что вообще можно такое после коронавируса получить. До этого они о такой возможности даже не знали, и никто это нигде особо не афишировал“.
Кто и как выдает направление?
Восстановительное лечение оплачивает Касса здоровья. И, как объясняют ее представители, такое лечение направлено на восстановление нарушенных функций, сохранение или адаптацию к недостатку здоровью.
„Бывает лечение по восстановлению трудоспособности или способности справляться с повседневными делами. Восстановительное лечение проводится как амбулаторно, так и стационарно“, – рассказывают они.
Касса здоровья оплачивает восстановительное лечение только у своих договорных партнёров. И только в случае, если такой вид лечения оказан застрахованному человеку по медицинским показаниям.
„У человека должно быть также направление на прием к врачу восстановительного лечения, – подчеркивают в учреждении. – Обычно именно специалист по восстановительному лечению решает, показано ли такое лечение данному пациенту? И если да, то какие процедуры человеку необходимы. Однако и врачи других специальностей (например, неврологи) назначают своим пациентам некоторые процедуры восстановительного лечения“.
За санаторное лечение Касса здоровья не платит, поскольку у санаториев отсутствует разрешение на деятельность по оказанию восстановительного лечения.
„У Кассы здоровья есть договоры с отдельными санаториями для оплаты амбулаторного восстановительного лечения, однако эти услуги оказывают и другие лечебные учреждения“, – объясняют в учреждении.
За что платят, за что – нет?
„Касса здоровья платит только за те услуги восстановительного лечения, которые внесены в перечень услуг здравоохранения кассы и на названных в перечне условиях. Это означает, что при многих услугах уточнены диагноз и состояние, в случае которых они оказываются.
Четыре вида восстановительного лечения в стационаре
Как правило, в стационарном восстановительном лечении нуждаются пациенты после тяжелой болезни, операции или травмы и, в некоторых случаях, также после хронических болезненных состояний и их обострений.
Касса здоровья платит за койко-дни, процедуры и исследования. За пребывание в больнице с ребенком в возрасте до 7 лет или с ребенком в возрасте до 14 лет с глубоким или тяжелым двигательным недостатком или комплексным недугом вдобавок платят также и за родителя.
В зависимости от состояния пациента Касса здоровья оплачивает лечение четырех типов:
1. Интенсивное лечение, восстанавливающее функции, – Касса здоровья оплачивает его в полном объеме.
Его назначают:
* После острого заболевания, травмы или операции – оплачивают лечение продолжительностью до полугода
* После травмы головы или спины, в результате которой возникло тяжелое или умеренное нарушение двигательной и/или иной функции или по крайней мере два тяжелых или умеренных функциональных нарушения из списка:
1) нарушение речевой функции;
2) нарушение глотательной функции;
3) нарушения памяти и/или когнитивных функций;
4) нарушения функций мочевого пузыря и/или кишечника;
5) вызванное нарушением моторики руки нарушение функции деятельности и участия.
Такое лечение оплачивают в течение не более 18 месяцев с момента возникновения функционального нарушения.
2. Лечение, восстанавливающее функции, – Касса здоровья оплачивает его в течение не более полугода
Его назначают после острого заболевания, травмы или операции, в результате которой возникло тяжелое или умеренное нарушение сердечной, дыхательной или двигательной и/или иной функции.
Касса здоровья оплачивает до 100% от стоимости койко-дня, лечебное учреждение может дополнительно спрашивать от пациента плату за койко-день (до 2,50 евро в день) .
3. Лечение, поддерживающее функции (для взрослых) – Касса здоровья оплачивает 80% от стоимости койко-дня.
Лечебное учреждение может брать от пациента в качестве самоответственности вдобавок к плате за койко-день 10,03 евро за каждый день и плату за койко-день (до 2,50 евро в день) .
Касса здоровья оплачивает такое лечение в случае следующих хронических болезненных состояний и их обострений:
- состояния с умеренной или тяжелой двигательной ограниченностью после болезней, травм и операций опорных органов;
- обусловленная циррозом мягких тканей умеренная или тяжелая двигательная ограниченность;
- хронические обструктивные болезни легких с выраженной дыхательной недостаточностью;
- болезни нервов и мышц с умеренным или сильным функциональным нарушением или выраженной мышечной атрофией, обусловленные центральным или периферическим параличом;
- осложнённый диабет 1-го типа с умеренным или сильным функциональным нарушением, обусловленным полиневропатией;
- болезненные состояния, протекающие с тяжелыми нарушениями равновесия и/или атаксиями.
4. Лечение, поддерживающее функции (для детей), – оплачивают до тех пор, пока ребенку не исполнится 19 лет.