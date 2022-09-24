Отдохнуть и подлечиться. Как получить восстановительное лечение бесплатно или со скидкой?

Татьяна рассказывает, что у нее существенные проблемы со здоровьем. И она пошла с ними к семейному врачу.

„Тот выписал мне направление на восстановительное лечение, – описывает алгоритм она. – И специалист по восстановительному лечению выписал мне направление в бассейн, на массаж и физиотерапию. Так как я получаю такое лечение уже не в первый раз и в ближайших городах уже везде побывала, то решила в этот раз поехать в Таллинн. Сын позвонил в то учреждение, которое я выбрала, и узнал, есть ли там места. И вот я поехала в Таллинн на восстановительное лечение“.

Другой наш читатель 48-летний Виктор (имя изменено) переболел коронавирусом и говорит, что у него еще до сих пор остаются последствия.

„Ухудшились когнитивные функции, – перечисляет он, – мозг стал хуже работать, появились проблемы с памятью. Сердце стало пошаливать, зрение упало, начались самопроизвольные сокращения мышц – что-то вроде тика. Врач сказал, что это постковид, и выдал мне направление на восстановительное лечение. Многие мои знакомые, тоже переболевшие короной, только после того, как я им рассказал, узнали, что вообще можно такое после коронавируса получить. До этого они о такой возможности даже не знали, и никто это нигде особо не афишировал“.

Кто и как выдает направление?

Восстановительное лечение оплачивает Касса здоровья. И, как объясняют ее представители, такое лечение направлено на восстановление нарушенных функций, сохранение или адаптацию к недостатку здоровью.

„Бывает лечение по восстановлению трудоспособности или способности справляться с повседневными делами. Восстановительное лечение проводится как амбулаторно, так и стационарно“, – рассказывают они.

Касса здоровья оплачивает восстановительное лечение только у своих договорных партнёров. И только в случае, если такой вид лечения оказан застрахованному человеку по медицинским показаниям.