Мартин Хельме: русский избиратель в Эстонии стал более разносторонним(28)
Русский избиратель в Эстонии становится более разносторонним, считает председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.
„В Эстонии есть русские, которые разделяют наши ценности и консервативные взгляды. Русские, для которых наши патриотические тезисы - не поглаживание против шерсти. Но есть и консервативно настроенные русские с шовинистскими взглядами. Им будет гораздо труднее идти с нами в ногу. Но русский избиратель в Эстонии стал более разносторонним и я думаю, это очень хорошо“, - передает RusERR его слова, сказанные Мартином Хельме в интервью „Актуальной камере“, где он прокомментировал свежие рейтинги политических партий.
По данным Kantar Emor, EKRE сейчас поддерживают 18% неэстонцев. В августе этот показатель был равен 14%.
По мнению социологов, разочарование в коалиционных партиях и центристах подтолкнуло русскоязычного избирателя именно к EKRE.