В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку

23.09.2022 в 00:53 возле Нурме, 1 в волости Саку в Харьюмаа произошла авария, где 18-летний мужчина на легковом автомобиле Nissan Almera наехал на 16-летнюю девушку, которая пересекала регулируемый пешеходный переход на велосипеде. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.



23.09.2022 в 13:14 возле Пярну мнт, 48 в Таллинне произошла авария, где 64-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo V70 наехала на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.



23.09.2022 в 19:01 произошла авария возле Тонди, 51 в Таллинне, где 25-летний мужчина на легковом автомобиле Saab 9-3 наехал на восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.



23.09.2022 в 23:05 произошла авария возле Вильде теэ, 124 в Таллинне, где 15-летняя девочка на электросамокате врезалась в бордюр и упала. Самокатчицу доставили в Таллиннскую детскую больницу.