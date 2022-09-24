Посольство Беларуси в Таллинне сокращает число дипломатов до минимума. МИД ЭР получил ноту

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что такая реакция еще больше показывает преступное лицо нынешнего режима Беларуси. „Эстония всегда будет поддерживать демократические стремления оппозиции и гражданского общества Беларуси, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными“, – подчеркнул Рейнсалу. Он также добавил, что необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко. „Власти Беларуси являются соучастниками в жестокой войне России против Украины, которая длится уже более полугода. Поэтому необходимо ужесточить санкции против режима, продолжить международную изоляцию и обеспечить юридическую ответственность, потому что у режима Лукашенко не должно быть ощущения безнаказанности“, – сказал министр иностранных дел.