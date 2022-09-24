Посольство Беларуси в Таллинне сокращает число дипломатов до минимума. МИД ЭР получил ноту(3)
Вчера, 24 сентября, посольство Беларуси в Таллинне направило в министерство иностранных дел официальную ноту и сообщило о решении сократить состав посольств до минимума.
Беларусь связала свое решение с мероприятием, которое Эстония организовала несколько дней назад в Нью-Йорке в поддержку белорусской оппозиции, в которой также участвовала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что такая реакция еще больше показывает преступное лицо нынешнего режима Беларуси. „Эстония всегда будет поддерживать демократические стремления оппозиции и гражданского общества Беларуси, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными“, – подчеркнул Рейнсалу. Он также добавил, что необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко. „Власти Беларуси являются соучастниками в жестокой войне России против Украины, которая длится уже более полугода. Поэтому необходимо ужесточить санкции против режима, продолжить международную изоляцию и обеспечить юридическую ответственность, потому что у режима Лукашенко не должно быть ощущения безнаказанности“, – сказал министр иностранных дел.
„Мы принимаем к сведению решение Беларуси сократить количество составов посольств и ответим на него выбранным нами образом“, – подчеркнул Рейнсалу.