Управа района Кесклинн идет в народ

„Как и каждой осенью, так и в этом году можно будет лично пообщаться с представителями управы, чтобы ускорить и упростить делопроизводство. Уже на следующей неделе начнём, так сказать, приёмы под открытым небом в разных микрорайонах – всего будет шесть выездных контор“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Опыт прошлых лет показал, что выездные конторы посещаются достаточно активно, а спектр проблем, вопросов и предложений достаточно широк“.

Первая выездная контора пройдёт во вторник 27 сентября в микрорайоне Кельдримяэ-Юхкентали. Помимо специалистов из управы района участие примут представители Центрального Рынка и полиции. Вторая выездная контора откроет двери уже на следующий день, в среду 28 сентября в микрорайоне Веэренни.

В течение октября пройдут еще четыре приема под открытым небом:

4 октября – Садама – перекрёсток Рейди теэ – ул. Польдри, напротив Superalko

11 октября – Луйте – парковка у Hansapost (Луйте 19a)

19 октября – Уус-Мааильм – Койду 80

25 октября – Китсекюла – вокзал Таллинн-Вяйке

Приёмы под открытым небом будут проходить с 16:30 до 18:00.

В выездной конторе можно получить разнообразную информацию, касающуюся своего района и жителей района Кесклинн в целом, а также озвучить предложения и задать вопросы старейшине и чиновникам района.

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