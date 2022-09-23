Прошла жеребьевка отборочных матчей Tallinn Open WTA 250

Wild Card для квалификационного турнира получили: Катрин Саар (WTA 822), Даниэла Висмане (WTA 255), Ингрид Неэл (WTA 86) и Лийза Варул (WTA 1411).

На момент жеребьевки также были определены все обладатели Wild Card основного турнира: Каролина Мухова (WTA, 226-е место), Майлеен Нууди (WTA, 641-е место) и Елена Малыгина (WTA, 299-е место).

Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 50 теннисисток, из которых 24 спортсменки начнут соревноваться в квалификационных играх, а 6 из них пройдут в основной турнир. 23 теннисистки и 3 обладательницы Wild Card начнут играть сразу в основном турнире.

Жеребьевка основного турнира состоится завтра, 24 сентября, в 12:00 в пресс-центре турнира. Жеребьевку проведет главный судья турнира Клэр Вуд вместе с двумя игроками, участвующими в турнире. После жеребьевки директор Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт расскажет о расписании и организации предстоящего турнира.

Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.

Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре Forus в Тонди.

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