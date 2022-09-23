23.09.2022, 17:32
Новый закон на пороге, но семьи с тремя детьми, старшему из которых уже исполнилось 19 лет, останутся без пособия(16)
Адвокаты Эстонии против, канцлер права нарушений не видит
ФОТО: | Delfi Meedia
Правительство одобрило новую схему семейных пособий, которая предусматривает изрядное увеличение поддержки многодетных семей, начиная с третьего ребенка. Главный вопрос, который волновал эти семьи, попадут ли они под действие закона, если старший ребенок уже достиг возраста 19 лет, и выплата дополнительного пособия на многодетность, согласно действующему закону, прекратилась.