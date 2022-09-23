Новый закон на пороге, но семьи с тремя детьми, старшему из которых уже исполнилось 19 лет, останутся без пособия

Вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам социальной сферы Ханна Всевиов сказала RusDelfi, что важно понимать, что законопроект пока не был одобрен и принят ни правительством, ни Рийгикогу. Это означает, что детали решения обсуждать еще рано.

„Однако уже сейчас можно сказать, что правительство республики согласилось изменить условия получения поддержки семьям с детьми. Пособие на семью с детьми будет выплачиваться семьям до достижения 24 лет старшему из троих младших детей. По достижении молодым человеком 24 лет применяется ступенчатое сокращение пособия (т.е. когда старшему из трех детей исполняется 24 года, размер пособия уменьшается на 1/3, когда среднему из троих детей исполнится 24 года, сумма пособия уменьшится еще на 1/3, а когда последнему ребенку исполнится 24 года, выплата пособия прекратится).Таким образом, начиная с 2023 года, каждый год в схему будет входить новая возрастная группа молодых людей. “