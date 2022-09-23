В Таллинне задержан мужчина, совершивший разбойное нападение с применением похожего на оружие предмета

„При первом рассмотрении, с точки зрения следователей, это – стартовый пистолет, однако точную оценку даст экспертиза. Большинство находящихся в свободной продаже стартовых, пневматических и игрушечных пистолетов похожи на огнестрельное оружие. Полицейские, которые реагируют на события, связанные с оружием, должны быстро оценивать ситуацию, a издали невозможно установить, с каким типом оружия они имеют дело, поэтому человек, угрожающий похожим на оружие предметом, подвергает себя опасности“, – рассказывает начальник криминального бюро Урмет Тамбре.

„Передвижение по улицам должно быть безопасным для всех. Поэтому ко всем ситуациям, которые задевают нашу безопасность, мы относимся с осуждением“, – отметила прокурор Наталия Мийлвеэ.

В данном случае мотивы поступков мужчины были неясны, однако в момент задержания он находился в состоянии опьянения. „Вызывает беспокойство, что события, связанные с оружием, – растущая проблема, и по улицам ходит все больше людей, которые приобрели похожий на оружие предмет или сами его изготовили, в крайних случаях – перестроили. Помочь уменьшить проблему могли бы владельцы сетей магазинов, если бы пересмотрели свою политику продажи пневматических и стартовых пистолетов, например, не выставляли бы их на видных местах в торговых залах. Помогло бы также введение обязанности маркировать их каким-либо другим цветом“, – отметила Тамбре.

В первое полугодие текущего года в Эстонии в общей сложности было 311 случаев, связанных с оружием, когда люди размахивали, угрожали или совершили преступление с применением огнестрельного оружия или иного похожего на оружие предмета.