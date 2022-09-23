В Ида-Вирумаа погибла женщина, которая вышла на шоссе из автобуса и попала под машину

„По предварительным данным, женщина вышла из автобуса и, не убедившись, что переход дороги безопасен, ступила на дорогу позади него и была сбита фольксвагеном, ехавшим со встречного направления“, — сообщила представитель нарвского отдела полиции Инга Пярнасте. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была немедленно доставлена ​​в больницу, где, к сожалению, скончалась, несмотря на усилия медиков.

Управлявший автомобилем 73-летний мужчина, был трезв, имел водительские права и в аварии не пострадал. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.

Пярнасте напоминает всем участникам дорожного движения, что пешеход всегда является более уязвимым участником дорожного движения. „При переходе дороги крайне важно быть внимательным и всегда несколько раз убеждаться в безопасности“, — добавила она.

Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе следствия по возбужденному уголовному делу.