В начале октября в Тарту откроется еще один Lidl

Компания розничной торговли Lidl Eesti вложила более 2,8 млн евро в строительство и улучшение инфраструктуры магазина. С открытием магазина в регионе создано около 60 рабочих мест. Новый магазин находится на таллиннской стороне торгового парка Lõunakeskus.

Магазин Lidl, расположенный в торговом парке Lõunakeskus, является первым в Эстонии, который компания построила в переоборудованном здании.

У здания есть большая парковка на 152 широких парковочных места, два из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями и два для семей. Для велосипедистов есть шесть велопарковок.

Открытие новых магазинов в Эстонии является частью программы развития сети магазинов Lidl, которая стартовала 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Магазин в Lõunakeskus является вторым магазином Lidl в Тартумаа, с открытием нового магазина в Эстонии насчитывается десять магазинов Lidl.