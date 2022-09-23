ЧП и криминал
23.09.2022, 14:15

Мужчина пытался пересечь эстонско-российскую границу без прохождения контроля

 
ФОТО: Maria Kilk | Õhtuleht

Вчера гражданин Латвии пытался пересечь эстонско-российскую границу без прохождения погранконтроля.

22 сентября к погранпункту Лухамаа прибыл автомобиль Mercedes с латвийскими номерами, водитель которого, не останавливаясь, проехал через пункт пограничного контроля.

Пограничники приступили к выяснению обстоятельства и связались с российскими коллегами. Там автомобиль тоже без остановки миновал первичный контроль. Поздно вечером мужчину на авто отправили из РФ обратно, после чего его задержали эстонские пограничники Лухамаа. В ходе проверки было установлено, что мужчина является гражданином Латвийской Республики, транспортное средство не имеет регистрации, а сам мужчина не имеет документа, удостоверяющего право на управление транспортным средством.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, ему был назначен штраф в размере 800 евро, а автомобиль разместили на таможенной площадке.


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