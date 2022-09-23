Мужчина пытался пересечь эстонско-российскую границу без прохождения контроля

Пограничники приступили к выяснению обстоятельства и связались с российскими коллегами. Там автомобиль тоже без остановки миновал первичный контроль. Поздно вечером мужчину на авто отправили из РФ обратно, после чего его задержали эстонские пограничники Лухамаа. В ходе проверки было установлено, что мужчина является гражданином Латвийской Республики, транспортное средство не имеет регистрации, а сам мужчина не имеет документа, удостоверяющего право на управление транспортным средством.