ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ | Отказ от санкций против России - не выход

Тут сложно упрекать государство, так как что это - европейский, даже, в каком-то плане мировой кризис. Он начался еще в прошлом году, а предпосылки формировались за несколько лет до него. В частности, после резкого падения цен на энергоносители в 2016 году, если помните, ОПЕК+ смогла исправить рынок и цена на нефть поднялась в три раза (где то с 20 до 60 долларов за баррель в первой половине 2016 г). А вот цена на газ осталась на том же уровне. Инвестиции в добычу и сжижение газа начали падать, уже тогда в 2016 году некоторые прогнозы говорили о дефиците к началу 2020-х. Были и политические решения по прекращению производства углеводородов. Например, Нидерланды приняли решение прекратить производство газа на месторождении Гронинген. Представьте - в начале 2000-х там производилось до 200 млрд кубометров в год, сейчас же они производят менее 30 млрд. Вспомним приход нового правительства в США в 2021 году, когда были закрыты все морские месторождения, подвластные компетенциям федеральных органов США. Это все понемногу, копейка к копейке повлияло на развитие кризиса.