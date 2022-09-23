Держитесь подальше! ТОП-6 самых опасных перекрестков Эстонии

Эстонский фонд дорожного страхования проделал хорошую работу и, перекресток за перекрестком, подсчитал все дорожно-транспортные происшествия, классифицирующиеся как страховые случаи. Как и следовало ожидать, большинство таких мест находится в Таллинне, где плотность движения очень высокая. Среди шести самых ужасных транспортных развязок можно найти и одну кольцевую дорогу в Харьюмаа.