Службы неотложной помощи Эстонии и Латвии в приграничных районах будут теперь быстрее реагировать на вызовы

„Каждый человек бесценен, а от потерянной секунды может зависеть дальнейшая жизнь человека. Тесное сотрудничество между эстонскими и латвийскими службами скорой помощи крайне важно для людей, живущих в приграничных районах. Они могут быть уверены в том, что в случае неожиданной проблемы со здоровьем или несчастного случая они смогут быстро получить помощь, независимо от того, находится ли ближайшая машина скорой помощи на эстонской или латвийской стороне, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Кроме того, мы будем лучше подготовлены к возможным крупным авариям. Например, в случае аварии с большим количеством пострадавших в приграничной зоне Центр тревоги сможет быстро привлечь ресурсы латвийской скорой помощи для оказания помощи пострадавшим, а также госпитализировать их в латвийские больницы. Мы точно так же готовы отреагировать на сигналы бедствия соседей и прийти к ним на помощь в кратчайшие сроки. Мы маленькие страны, и хорошее сотрудничество с нашими соседями очень важно“.