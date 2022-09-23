Каллас: завтра Россия не отключит нас от своей энергосистемы, но может сделать это зимой

В субботу Россия планировала отключить Калининград, куда сейчас входят также страны Балтии, от российско-белорусской электросистемы. При наличии у восточного соседа злого умысла в случае удачной попытки рассинхронизации Россия смогла бы отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей электросети, не оставив при этом без света почти миллион россиян в Калининградской области.



О чем идет речь? О том, что существует такая возможность вызванных российской стороной перебоев с электричеством, о которой мы всегда знали, или о том, что у нас есть информация о твердом намерении России?



Мы знали, что в субботу они попытаются отделить Калининград, но теперь они от этого отказались. Есть информация, что в будущем они все-таки сделают это.