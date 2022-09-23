Глава Elering успокаивает народ: „мы готовы сделать все, чтобы потребитель не заметил изменений“

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, страны Балтии на протяжении многих лет вели подготовку к выходу из российско-белорусской энергосистемы. „Однако, если Россия преждевременно отключит нас от своей системы электроснабжения, то сейчас мы готовы быстро синхронизироваться с полосой частот континентальной Европы, чтобы потребитель электроэнергии не заметил изменений. Вместе с соседними странами и местными производителями электроэнергии мы работаем над тем, чтобы обеспечить плавный переход от одной системы электроснабжения к другой“, — сказал Вескимяги.