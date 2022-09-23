Глава Elering успокаивает народ: „мы готовы сделать все, чтобы потребитель не заметил изменений“(9)
Как сообщает Elering, риск того, что Россия рассинхронизирует Эстонию и страны Балтии от своей энергосистемы, был выше обычного уже с февраля, когда РФ напала на Украину. Как Elering, так и администраторы систем в соседних странах, подготовились к этому. Никаких особенных или экстраординарных явлений в работе электросистемы не наблюдается, заверяет предприятие.
По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, страны Балтии на протяжении многих лет вели подготовку к выходу из российско-белорусской энергосистемы. „Однако, если Россия преждевременно отключит нас от своей системы электроснабжения, то сейчас мы готовы быстро синхронизироваться с полосой частот континентальной Европы, чтобы потребитель электроэнергии не заметил изменений. Вместе с соседними странами и местными производителями электроэнергии мы работаем над тем, чтобы обеспечить плавный переход от одной системы электроснабжения к другой“, — сказал Вескимяги.
Официально подключение к энергосистеме континентальной Европы запланировано на 2025 год. С февраля этого года Elering предприняла важные дополнительные шаги для снижения рисков в случае, если рассинхронизация произойдет раньше.
Вчера вечером премьер-министр Кая Каллас выступила с экстренным обращением, в котором предупредила народ Эстонии о возможных перебоях в электроснабжении. Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.