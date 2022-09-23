Для покрытия расходов в 2023 году Эстония возьмет кредит на 250 млн евро(52)
Для покрытия расходов, запланированных в госбюджете на 2023 год, правительство намерено взять кредит на сумму около 250 млн евро.
Поскольку уровень расходов останется неизменным в течение четырех ближайших лет, такой же объем кредитов необходимо брать и в последующие годы. Таким образом, к 2026 году долговое бремя государства увеличится с 19 до 26 процентов от ВВП, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
По словам премьер-министра Каи Каллас, бюджет на следующий год почти готов и будет утвержден правительством на следующей неделе, а приоритетом бюджета являются национальная оборона и безопасность.
„У нас остается структурный дефицит в 2,6 процента, что все же лучше, чем было раньше. Да, мы не можем сбалансировать доходы и расходы, у нас действительно кризисная ситуация, и для покрытия расходов мы должны взять кредит“, - сказала Кая Каллас (Партия реформ).