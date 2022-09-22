ФОТО | Война против браконьеров: каковы итоги этого лета?

Больше всего нарушений было обнаружено в уездах Харьюмаа и Сааремаа, где сотни раков были отпущены обратно в водоём из орудий ловли, владельцы которых не были известны“, - сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу. Как в Харьюмаа, так и на Сааремаа из водоёмов были изъяты 11 незаконно установленных орудий ловли. В уезде Ярвамаа было обнаружено и удалено из водоёмов 9, а в Тартумаа 5 орудий ловли раков.

В Харьюмаа начато 10 делопроизводств о проступке в связи с незаконной ловлей раков. В Тартумаа и Вырумаа начато по 4 делопроизводства о проступке.

„В эстонских водоемах достаточно раков, чтобы мы могли сохранить традиции ловли раков и употребления их в пищу. Для этого объемы вылова должны быть разумными и оставаться в пределах выданных разрешений“, - пояснил Олав Аварсалу.

„В целях предотвращения чрезмерного вылова раков и выявления браконьеров наши инспекторы и волонтеры уже в июне и июле начали проверки водоемов, богатых раками. К сожалению, у нас есть причина продолжить проверки и осенью, когда раки уже начали новый цикл размножения“, - сказал Аварсалу.

В течение первых недель сентября начато два делопроизводства о проступке.

В Эстонии ловля раков разрешена только в августе после вылупления молодых раков и до начала нового цикла размножения. Необходимые для ловли раков рыболовные карты можно приобрести здесь .

За нарушение правил ловли раков может грозить денежных штраф до 1200 евро. Если количество незаконно выловленных раков велико, то нарушитель может быть наказан в уголовном порядке.