ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Сколько займов, зависимостей, физических и умственных недостатков должно быть у человека, чтобы ему все-таки не выдали быстрый кредит?

„Кредиты дают всем!“ - восклицает консультант по финансовым задолженностям из Пярну Эвелин Эйххорст . Консультанты по задолженностям - это люди, которых социальный отдел местного самоуправления направляет для оказания помощи должникам. Этим специалистам видна грязная изнанка всего бизнеса по выдаче кредитов и взысканию долгов.

Например, недавно в офис Эйххорст пришел человек, который всю жизнь жил за счет своей матери. У него никогда не было и никогда не будет никакого дохода, потому что это человек с физическими недостатками и особыми потребностями, который не способен работать. „А они дают ему кредит в 18 000 евро!“ - говорит Эйххорст.