22.09.2022, 18:15
ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Сколько займов, зависимостей, физических и умственных недостатков должно быть у человека, чтобы ему все-таки не выдали быстрый кредит?(7)
Неужели кредиты выдают всем без разбора? Именно этот вопрос приходит на ум, когда читаешь судебные решения: мать троих детей Тайре - 12 кредитов; игроман Анти - 15; мать двоих детей Елена - 10; мать двоих детей Карине - 8...
„Кредиты дают всем!“ - восклицает консультант по финансовым задолженностям из Пярну Эвелин Эйххорст. Консультанты по задолженностям - это люди, которых социальный отдел местного самоуправления направляет для оказания помощи должникам. Этим специалистам видна грязная изнанка всего бизнеса по выдаче кредитов и взысканию долгов.