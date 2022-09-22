Новости Эстонии
22.09.2022, 18:15

ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Сколько займов, зависимостей, физических и умственных недостатков должно быть у человека, чтобы ему все-таки не выдали быстрый кредит?

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Неужели кредиты выдают всем без разбора? Именно этот вопрос приходит на ум, когда читаешь судебные решения: мать троих детей Тайре - 12 кредитов; игроман Анти - 15; мать двоих детей Елена - 10; мать двоих детей Карине - 8...

„Кредиты дают всем!“ - восклицает консультант по финансовым задолженностям из Пярну Эвелин Эйххорст. Консультанты по задолженностям - это люди, которых социальный отдел местного самоуправления направляет для оказания помощи должникам. Этим специалистам видна грязная изнанка всего бизнеса по выдаче кредитов и взысканию долгов.

Например, недавно в офис Эйххорст пришел человек, который всю жизнь жил за счет своей матери. У него никогда не было и никогда не будет никакого дохода, потому что это человек с физическими недостатками и особыми потребностями, который не способен работать. „А они дают ему кредит в 18 000 евро!“ - говорит Эйххорст.

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