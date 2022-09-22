Правительство вызывает резервистов на недельные учения „Шип 2022“

По предложению командующего Силами обороны из запаса вызывается личный состав 11-го пехотного батальона, 16-го батальона ПВО, а также резервисты и кайтселийтчики Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42).

В общей сложности на учения вызывается 2861 резервист и доброволец Кайтселийта, им предписывается незамедлительно прибыть в указанные в повестке места сбора.

Получение повестки возможно проверить через регистр военнообязанных: [http://www.kaitsev%C3%A4eteenistus.ee]www.kaitseväeteenistus.ee. Данные загрузят после официального утверждения решения правительства сегодня вечером.

Дополнительная информация для резервистов 11-го пехотного батальона доступна по телефону +372 717 8050 и адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee .

Дополнительная информация для резервистов 16-го батальона ПВО доступна по телефону +372 717 8050 и адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee .

Дополнительная информация для резервистов Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42) доступна по телефону +372 717 9609 и адресу электронной почты viru@kaitseliit.ee .

В ходе мобилизационных учений „Шип-2022“ (Okas 2022) отрабатывается дееспособность управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября включительно.

Подобные сборы проводятся ежегодно в целях боевой выучки после соответствующего решения правительства – они являются неожиданностью для резервистов. Модель государственной обороны опирается на вооруженный резерв, который должен быть готов реагировать на события и участвовать в учениях в любое время. Непосредственная угроза Эстонии отсутствует.

Успешность учений зависит от понимающего отношения работодателей и поддержки резервистов близкими.

Силы обороны отвечают за готовность страны к любым вызовам. Силы обороны должны быть готовы к защите Эстонии и отрабатывать свои действия на учениях.