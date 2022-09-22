Правительство вызывает резервистов на недельные учения „Шип 2022“(76)
Сегодня правительство решило призвать 2861 резервиста и члена Кайтселийта для участия в мобилизационных учениях Okas 2022 («Шип 2022“).
По предложению командующего Силами обороны из запаса вызывается личный состав 11-го пехотного батальона, 16-го батальона ПВО, а также резервисты и кайтселийтчики Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42).
В общей сложности на учения вызывается 2861 резервист и доброволец Кайтселийта, им предписывается незамедлительно прибыть в указанные в повестке места сбора.
Получение повестки возможно проверить через регистр военнообязанных: [http://www.kaitsev%C3%A4eteenistus.ee]www.kaitseväeteenistus.ee. Данные загрузят после официального утверждения решения правительства сегодня вечером.
Дополнительная информация для резервистов 11-го пехотного батальона доступна по телефону +372 717 8050 и адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.
Дополнительная информация для резервистов 16-го батальона ПВО доступна по телефону +372 717 8050 и адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.
Дополнительная информация для резервистов Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42) доступна по телефону +372 717 9609 и адресу электронной почты viru@kaitseliit.ee.
В ходе мобилизационных учений „Шип-2022“ (Okas 2022) отрабатывается дееспособность управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября включительно.
Подобные сборы проводятся ежегодно в целях боевой выучки после соответствующего решения правительства – они являются неожиданностью для резервистов. Модель государственной обороны опирается на вооруженный резерв, который должен быть готов реагировать на события и участвовать в учениях в любое время. Непосредственная угроза Эстонии отсутствует.
Успешность учений зависит от понимающего отношения работодателей и поддержки резервистов близкими.
Силы обороны отвечают за готовность страны к любым вызовам. Силы обороны должны быть готовы к защите Эстонии и отрабатывать свои действия на учениях.
Эстонская модель государственной обороны доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве инструмента сдерживания. Безопасность не берется с потолка, поэтому Эстония должна проводить регулярные учения в мирное время – таким образом сохраняется и улучшается оперативность реагирования подразделений резерва.
Силы обороны проводят регулярно не только срочные учения, но и большие и малые сборы с длительным периодом уведомления (120 дней) вроде Siil (Ёж) и Kevadtorm («Весенний шторм“).