„Усиливается желание отказаться от „красного“ паспорта“. Что думают граждане России из Эстонии о мобилизации

Даже если человек отвечает критериям отбора при мобилизации, то уклонистом он считаться всё равно не будет, поскольку никаких повесток он не получает. Для этого им нужно наличие военного билета и регистрация в России. А экстрадировать страна может только подозреваемого либо обвиняемого по уголовными делам, мобилизация к этому не относится. Однако некоторые волнения у мужчин призывного возраста с российскими паспортами всё же возникли. RusDelfi поговорил с гражданами России из Эстонии и узнал, как они отреагировали на главную новость о „частичной мобилизации“

Павел, 31 год

У меня есть родственники по одну и другую сторону конфликта. Бабушка, например, жила на Донбассе и ещё в 2014 году рассказывала о ракетных прилетах с разных сторон. Мне тяжело сказать, поддерживаю ли я СВО (специальную военную операцию - прим.ред.), скорее 50/50. Я знаю, что меня призвать не могут, но если бы так случилось, то, видимо, оказался бы на стороне России из-за паспорта. Я сам работаю в больнице, поэтому если бы спрашивали о моем желании, то я скорее предпочел получить опыт в медицине в военно-полевых условиях.

Евгений, 28 лет

Моя жизнь не поменялась после объявления мобилизации. В Россию я бы, может, и съездил, но где гарантии, что ко мне не подойдет какой-нибудь товарищ майор и не предложит пройти до участочка, например. Скажу честно, с 24 февраля только усиливается желание отказаться от „красного“ паспорта, потому что всё-таки я там не родился, я там не жил, только путешествовал. А быть заграбастанным подмастерьем старого деда точно нет желания.

Евгений, 30 лет

Я тут родился, и поэтому по факту не сильно этот момент беспокоит. Единственное, я хотел съездить в Россию к родственникам на пару дней, но побоялся и, видимо, не зря.

Александр

Пока не затронуло напрямую, но точно отрезало любые варианты возвращения на родину. Теперь только вперед. Вообще ощущение сидения на сковородке под которой газовая горелка уже во всю нагревается и скоро зашкварчим…



