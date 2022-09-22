Ханно Певкур о мобилизации в России: опасности для Эстонии нет, разведка работает(11)
По словам министра обороны, происходящее на востоке от Эстонии находится под очень пристальным вниманием. Сейчас никаких дополнительных решений правительства не требуется.
В ходе переговоров по государственному бюджету подтвердилось, что будут найдены деньги для создания ПВО средней дальности, что уже давно является темой дискуссий в контексте гособороны.
Бюджет согласован, у нас будет ПВО средней дальности. Каким образом?
ПВО средней дальности придет в зависимости от того, что нам предложат. Мы предоставили потенциальным участникам торгов сценарии ситуаций, которые мы пытаемся разрешить. Соответственно, поставщики должны найти решение. Говорят о „пузыре“ или двух, но это немного преувеличено. В информации от провайдеров говорится, что радиус может быть 35, 70 или 150 километров. После того, как мы выберем подрядчика и заключим договор, можно более подробно поговорить о том, что это значит. Конечно, мы дадим командующему силами обороны возможность использовать ПВО именно таким образом, чтобы поддерживались необходимые шаги, направленные на оборону страны.
Значит, нельзя ничего точно сказать, кроме того, что будут два „пузыря“?
Еще раз, называть это „пузырями“ — преувеличение. Надо посмотреть, для чего нам нужна ПВО. В частности, она нужна нам для того, чтобы использовать при необходимости для формирования войск и защиты объектов инфраструктуры критической важности. Вот цели, которые мы поставили. Подробно говорить, конечно, мы пока не можем, но у командующего силами обороны должны быть средства для выполнения этих целей.
Придется ли государству брать кредит на укрепление оборонной способности?
Кредит не привязан к конкретной цели, скажем так. Когда государство берет кредит, оно берет его для выполнения тех задач, которые поставлены перед государственным бюджетом. Ну, повесьте на него этикетку, что это для обороны или для других инвестиций... мы не будем брать взаймы на фиксированные расходы. Поэтому важно, чтобы бюджетные согласования, будь то дополнительные расходы на оборону, особенно ПВО средней дальности, или содержание союзных войск, что для меня очень важно, а также повышения зарплат, оформились таким образом, чтобы все эти расходы были покрыты. За это отвечает Министерство финансов, и они, вероятно, будут искать лучший способ управления финансовыми рынками.
Есть ли какая-либо опасность для Эстонии в связи с тем, что в России началась мобилизация?
Скажу сразу: опасности для Эстонии нет. Мы не видим никаких изменений за пределами Эстонии по сравнению с тем, что было неделей ранее. Конечно, мы учитываем, что российские воинские части рядом - в Пскове, Луге, вокруг Петербурга. Мы следим за тем, что там происходит. Со вчерашнего дня мы активно используем возможности внешней разведки, и поэтому в настоящее время сосредоточены, в первую очередь, на сборе информации. Если будет необходимо принять решение, правительство его примет.