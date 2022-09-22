Ханно Певкур о мобилизации в России: опасности для Эстонии нет, разведка работает

В ходе переговоров по государственному бюджету подтвердилось, что будут найдены деньги для создания ПВО средней дальности, что уже давно является темой дискуссий в контексте гособороны.

Бюджет согласован, у нас будет ПВО средней дальности. Каким образом?

ПВО средней дальности придет в зависимости от того, что нам предложат. Мы предоставили потенциальным участникам торгов сценарии ситуаций, которые мы пытаемся разрешить. Соответственно, поставщики должны найти решение. Говорят о „пузыре“ или двух, но это немного преувеличено. В информации от провайдеров говорится, что радиус может быть 35, 70 или 150 километров. После того, как мы выберем подрядчика и заключим договор, можно более подробно поговорить о том, что это значит. Конечно, мы дадим командующему силами обороны возможность использовать ПВО именно таким образом, чтобы поддерживались необходимые шаги, направленные на оборону страны.

Значит, нельзя ничего точно сказать, кроме того, что будут два „пузыря“?

Еще раз, называть это „пузырями“ — преувеличение. Надо посмотреть, для чего нам нужна ПВО. В частности, она нужна нам для того, чтобы использовать при необходимости для формирования войск и защиты объектов инфраструктуры критической важности. Вот цели, которые мы поставили. Подробно говорить, конечно, мы пока не можем, но у командующего силами обороны должны быть средства для выполнения этих целей.

Придется ли государству брать кредит на укрепление оборонной способности?