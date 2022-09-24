Легенда об использовании нарвского танка в качестве уличного туалета не подтвердилась

Поэтому, мол, в 1970-х городские власти Нарвы решили заварить танковый люк.

Eesti Ekspress обратился в Нарвский музей и Нарвский городской архив с просьбой найти первоисточник городской легенды. Поскольку в Нарвском музее хранятся только паспорта объектов, находящихся под охраной в качестве исторического наследия, главный хранитель фондов музея ответил на запрос: „Я не могу подтвердить, является ли предоставленная вами информация правдой или городской легендой“.

По запросу Eesti Ekspress в Нарвском городском архиве были рассмотрены документы исполнительного комитета и отдела коммунального управления Нарвского городского совета народных депутатов. Выяснилось, что 12 июля 1977 года исполнительный комитет Нарвского Совета народных депутатов принял решение о взятии под охрану в качестве исторических памятников в общей сложности 92 объектов, в том числе танк Т-34. Танк был взят под охрану как объект местного, а не республиканского значения.

Тем же постановлением назначили ответственным за танк отдел коммунального хозяйства исполкома Нарвского совета народных депутатов.

К сожалению, в городском архиве не было обнаружено документов, подтверждающих или опровергающих распространенную в Нарве информацию о том, что люк танка изначально был открыт. Как и о том, приняло ли коммунальное управление решение заварить люк резервуара, чтобы предотвратить осквернение мемориала.