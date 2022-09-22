ФОТО | В Финском заливе горел российский танкер. Спасательной операцией руководила Эстония

Как сообщает погранохрана Финляндии, танкер называется Alexia. По данным сайта MarineTraffic, он следует из России в Турцию. Также было видно, что возле него находятся два эстонских судна: Helios и Kapten Kurvits.

Сообщение об инциденте поступило в центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны около 11:30. Возгорание произошло в одном из жилых помещений, расположенных на танкере. В результате случившегося никто не пострадал. Огонь потушен. Активные спасательные работы на борту закончились. Больше очагов возгорания обнаружено не было. Никакой опасности на данный момент нет, сообщили в полиции.