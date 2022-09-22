ВИДЕО | Адвокат Сергея Середенко Садеков: меня несколько шокировал результат, но это не окончательная точка

„Приговор достаточно суровый и пока неокончательный, - отметил в комментарии RusDelfi адвокат Владимир Садеков. - Он требует дальнейшего рассмотрения, что с очень высокой долей вероятности будет сделано“.

По его мнению, на процессуальное положение и аргументацию в деле Середенко существенно повлияла война в Украине.

“Здесь очень тонкая грань между свободой самовыражения и ограничением свободы самовыражения. Это отражено и в Конвенции по правам человека. Эта грань действительно очень тонка, и в этом русле будет основной спор - имел он на это право или нет“, - рассказал Садеков.

Середенко находится под арестом с начала марта 2021 года, а судебные разбирательства по этому делу начались 8 декабря. Судебное производство было закрытым. Как объявила судья Астрид Аси, Сергей Середенко находился в антигосударственных отношениях с 2009 года. Начиная с того года он поддерживал контакты с 7 лицами, работающими на Российскую Федерацию и Администрацию президента России.

Сергей Середенко является юристом и членом не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Он имеет гражданство Эстонии и перед задержанием работал дворником в гимназии Маарду.