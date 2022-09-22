22.09.2022, 12:15
Женщина сорвала джекпот Bingo loto в размере 711 324 евро
ФОТО: | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE
Вчера в телепередаче „Suur lotokolmapäev“ был разыгран джекпот Bingo loto в размере 711 324,40 евро. Счастливчиком оказалась женщина, которая купила выигрышный билет с одним игровым полем в R-киоске автовокзала Раквере
Последний раз джекпот Bingo loto был разыгран 14 июля, когда 30-летний мужчина из Харьюмаа выиграл 605 173,60 евро. Счастливый билет с пятью игровыми полями был приобретен в интернете.
За первые восемь месяцев Eesti Loto выплатила государству налог на азартные игры в размере 10,5 млн евро. За тот же период Eesti Loto выплатила около 25 млн евро выигрышей.