Экономика
22.09.2022, 12:15

Женщина сорвала джекпот Bingo loto в размере 711 324 евро

 
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

Вчера в телепередаче „Suur lotokolmapäev“ был разыгран джекпот Bingo loto в размере 711 324,40 евро. Счастливчиком оказалась женщина, которая купила выигрышный билет с одним игровым полем в R-киоске автовокзала Раквере

Последний раз джекпот Bingo loto был разыгран 14 июля, когда 30-летний мужчина из Харьюмаа выиграл 605 173,60 евро. Счастливый билет с пятью игровыми полями был приобретен в интернете.

За первые восемь месяцев Eesti Loto выплатила государству налог на азартные игры в размере 10,5 млн евро. За тот же период Eesti Loto выплатила около 25 млн евро выигрышей.

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