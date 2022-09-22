Экс-глава таллиннского ведомства получит 30 000 евро выходного пособия, но может продолжить работу в городской структуре

По словам вице-мэра Владимира Света, Валдманн покидает пост по собственному желанию. „Хочу отметить, что он проработал в городе 42 года, из них 25 лет в качестве главы ведомства. В свете этого вполне понятно его желание больше сосредоточиться на других вопросах, помимо служения городу“, — сказал вице-мэр. Размер компенсации, которую получит Валдманн, составит 30 000 евро, то есть шесть месячных окладов.

Свет не стал скрывать, что город по-прежнему заинтересован в Валдманне: „Как только летом стало известно об уходе Айна Валдманна, мы дали понять, что его знания и опыт могли бы пригодиться городу в будущем“.

По словам вице-мэра, ему известно, что Валдманн и городское предприятие заинтересованы друг в друге. „Tallinn Soojus нуждается в компетенциях для проведения инвентаризации принадлежащей городу тепловой инфраструктуры, п развития сотрудничества с нашим партнером по централизованном теплоснабжению и развития сети центрального отопления с учетом интересов города. Очевидно, что Айн Валдманн, четверть века руководивший городским коммунальным хозяйством, является одним из крупнейших специалистов в этой области в Эстонии“, — сказал Свет.

При этом политик отметил, что, насколько ему известно, решение о приеме Валдманна на работу еще не принято. „Решение остается за главой Tallinna Soojus“, — сказал Свет.

Главой компании является известный центрист Калле Кландорф.