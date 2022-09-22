Меняется время работы некоторых бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования

Таким образом станет возможным сосредоточиться на запросах, поступающих от людей по электронным каналам связи.

По словам руководителя отдела отношений с клиентами Департамента соцстрахования Лийс Меси, сегодня люди обращаются в учреждение прежде всего по инфотелефону, в растущем тренде запросы по электронным каналам (в среде самообслуживания или по электронной почте).

„Мы хотели бы отвечать на запросы по э-каналам так же быстро, как и на те, что поступают на местах в бюро обслуживания. Для этого было принято решение сократить время работы бюро до трех рабочих дней в регионах, где посещаемость отделений ниже. Если выяснится, что трех дней в каком-то регионе станет очевидно недостаточно, при необходимости мы пересмотрим решение“, - пояснила Меси.

Количество запросов от клиентов всегда скачкообразно растет, когда в силу вступают различные изменения и людям требуются дополнительные разъяснения. Например, когда в апреле изменилась система родительских компенсаций и отпусков, количество обращений от клиентов выросло на 56%, а удовлетворенность снизилась на 10%, поскольку время ожидания ответа по инфотелефону стало слишком долгим.

За первые семь месяцев этого года бюро самообслуживания в Выру посетили 2386 клиентов, в Валга – 1857, в Курессааре – 1513, в Хаапсалу – 1487, в Пылва – 1324, в Кярдла – 514, а в Тюри всего 355 человек.

В день это означает, в среднем, от 2 до 16 обращений. Для сравнения, в Таллинне в бюро обслуживания обратились 23128 человек, в Тарту – 7023, в Пярну – 6293 и в Йыхви - 4046 человек.

Во всех остальных регионах бюро будут открыты по рабочим дням с понедельника по пятницу. Часы работы: пн. 8.30‒18.00; вт., ср., чт. 8.30‒16.30 и пт. 8.30‒13.00. Каждую последнюю пятницу месяца бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования закрыты.

За дополнительной информацией можно обращаться по инфотелефону 612 1360 и в среду самообслуживания. Перечень представительств Департамента соцстрахования можно посмотреть на сайте Sotsiaalkindlustusamet .