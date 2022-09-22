Предприятиям при переходе на универсальную услугу придется платить неустойку(3)
По словам министра предпринимательства Кристьяна Ярвана, предприятия, которые решат перейти на универсальную услугу электроснабжения до окончания срока действия предыдущего договора, должны будут заплатить неустойку, в отличие от бытовых потребителей, передает RusERR.
Экономическая комиссия Рийгикогу, вероятно, инициирует в четверг законопроект о введении универсальной услуги электроснабжения для предприятий.
На прошлой неделе в правительстве была достигнута договоренность, что предприятия с числом работников до 50 человек или оборотом до 10 млн евро смогут получать электроснабжение в рамках универсальной услуги.
„Бытовых потребителей мы освободили от договорной неустойки, но у коммерческих потребителей более высокая ответственность за заключенные договоры. Другими словами, мы не будем освобождать коммерческих потребителя от этого штрафа“, - сказал Ярван.
Цена также может отличаться. Для частных потребителей цена рассчитывается по трем наиболее эффективным энергоблокам Eesti Energia.
„Если этого объема окажется недостаточно после добавления к услуге предприятий, то мы предусмотрели в законопроекте возможность того, что Eesti Energia сможет подать запрос на установление новой цены. В таком случае у нас было бы две цены. Цена трех самых эффективных энергоблоков будет действовать для бытового потребителя. А для предприятий будут учитываться и те энергоблоки, которые дополнительно потребуются для обеспечения универсальной услуги в необходимом объеме“, - сказал Ярван.