Предприятиям при переходе на универсальную услугу придется платить неустойку

Экономическая комиссия Рийгикогу, вероятно, инициирует в четверг законопроект о введении универсальной услуги электроснабжения для предприятий.

На прошлой неделе в правительстве была достигнута договоренность, что предприятия с числом работников до 50 человек или оборотом до 10 млн евро смогут получать электроснабжение в рамках универсальной услуги.

„Бытовых потребителей мы освободили от договорной неустойки, но у коммерческих потребителей более высокая ответственность за заключенные договоры. Другими словами, мы не будем освобождать коммерческих потребителя от этого штрафа“, - сказал Ярван.

Цена также может отличаться. Для частных потребителей цена рассчитывается по трем наиболее эффективным энергоблокам Eesti Energia.

„Если этого объема окажется недостаточно после добавления к услуге предприятий, то мы предусмотрели в законопроекте возможность того, что Eesti Energia сможет подать запрос на установление новой цены. В таком случае у нас было бы две цены. Цена трех самых эффективных энергоблоков будет действовать для бытового потребителя. А для предприятий будут учитываться и те энергоблоки, которые дополнительно потребуются для обеспечения универсальной услуги в необходимом объеме“, - сказал Ярван.