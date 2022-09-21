КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора

По мнению КаПо, Сущев является лицом, которое представляет из себя непосредственную опасность для безопасности Эстонии и других стран Европейского союза.

После высылки из страны в отношении мужчины был наложен запрет на въезд в Эстонию и Шенгенское визовое пространство.

Более подробно личность и деятельность Сущева Полиция безопасности комментировать не пожелала.