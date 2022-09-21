Новости Эстонии
21.09.2022, 18:48

КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора

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Депортация Андрея Сущева
Депортация Андрея Сущева
ФОТО: PPA | Delfi Meedia

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) предложила Департаменту полиции и погранохраны (РРА) аннулировать гражданину РФ Андрею Сущеву вид на жительство в Эстонии. Сегодня РРА выслал его из страны.

По мнению КаПо, Сущев является лицом, которое представляет из себя непосредственную опасность для безопасности Эстонии и других стран Европейского союза.

После высылки из страны в отношении мужчины был наложен запрет на въезд в Эстонию и Шенгенское визовое пространство.

Более подробно личность и деятельность Сущева Полиция безопасности комментировать не пожелала.

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