21.09.2022, 18:48
КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора(69)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) предложила Департаменту полиции и погранохраны (РРА) аннулировать гражданину РФ Андрею Сущеву вид на жительство в Эстонии. Сегодня РРА выслал его из страны.
По мнению КаПо, Сущев является лицом, которое представляет из себя непосредственную опасность для безопасности Эстонии и других стран Европейского союза.
После высылки из страны в отношении мужчины был наложен запрет на въезд в Эстонию и Шенгенское визовое пространство.
Более подробно личность и деятельность Сущева Полиция безопасности комментировать не пожелала.