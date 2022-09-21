Министерство внутренних дел: граждане России, откликнувшиеся на призыв о мобилизации, в Эстонию могут не возвращаться

По словам Коммусаара, в настоящее время в Эстонии насчитывается чуть более 20 000 человек в возрасте 18-65 лет, которые могут попасть под действие приказа о частичной мобилизации в России.

В настоящее время в Эстонии проживает более 86 000 граждан РФ, имеющих вид на жительство, из них более 40 000 - мужчины.

По словам Коммусаара, гражданам России не запрещается выезжать на родину, но если они выяснится, что они принимали участие в военных действиях, то они больше не смогут вернуться в Эстонию.