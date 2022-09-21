ВИДЕО | „Конечно, отрицательно“. Как отреагировали на новость о мобилизации люди, уезжающие из Эстонии в Россию?

Подавляющая часть людей отказывалась комментировать происходящее по разным причинам: кто-то объяснял это недоверием к журналистам, некоторые говорили, что не имеют к этому никакого отношения или вообще не в курсе событий, а были и те, кто признавался, что боится говорить на подобные темы. Впрочем, если мобилизация и не касался их напрямую, то у каждого находился друг или родственник, подходивший под основные критерии при призыве во время частичной мобилизации.