ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Как инкассо-фирмы оставляют должников без крыши над головой

„Экспресс“ поговорил с десятью людьми, которых постигла та же участь: их насильно выселили из их жилья и буквально выбросили на улицу.

Все они - клиенты одного и того же кредитного учреждения и всеми ими занималась одна и та же инкассо-фирма. Их проданные за копейки квартиры и дома выставили на вторичный рынок по цене в десять раз выше.

„Я остался на улице, но я сам дурак. У меня высшее образование, но я дурак“.

„Они и дальше с энтузиазмом продолжают присылать предложения по кредитам на мою электронную почту. Ну и что, что одна квартира уже ушла... они готовы прибрать к рукам еще что-нибудь!“

„Они обманывают людей!“

В результате пары неосторожных шагов эти люди потеряли все. Но и это был не конец, а только начало свалившихся на их головы бед.

Судебные исполнители, с которыми говорил „Экспресс“, рассказывают, что должники зачастую сами виноваты в том, что не идут на сотрудничество или не реагируют на проблемы своевременно.

„Люди, которые „попадают в жернова“, не знают своих прав и не понимают, как вести себя в таких ситуациях. Юридическая помощь практически недоступна людям, которые уже испытывают финансовые трудности“, - говорит заместитель председателя Бюро судебных приставов.

Несомненно, должники в этой истории сами вставали на эти грабли. И зачастую несколько раз подряд.

Но справедлива ли цена, которую они за это платят?