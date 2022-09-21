Новый закон: у строителей теперь больше возможностей требовать невыплаченную зарплату

„В сфере строительства мы становимся на шаг ближе к странам Северной Европы, устанавливая порядок, при котором ответственность за выплату заработной платы строителям несет и заказчик работ. Именно в этом секторе мы часто сталкиваемся с тем, что проблемы мелких предприятий и работников остаются без решений, поэтому мы начинаем применять принцип распределения ответственности в цепочке поставок, которое хорошо зарекомендовало себя в Финляндии“, - пояснил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

По его словам, эстонские работодатели в целом добросовестны и заботятся о своих работниках. „Чтобы ответственные работодатели могли продолжать в том же духе, им нужна поддержка в конкурентной борьбе. Изменения в законе будут работать в их пользу“, – сказал Петерсон. Он добавил, что теперь у заказчика работ будет больше мотивации, чтобы убедиться: субподрядчик выполняет свои обязательства перед работниками.

Перед тем, как оформить субподряд, заказчик должен проверить надежность партнера по договору, т.е. его платежное поведение в прошлом, в том числе уплату социального налога. В противном случае, на нем будет лежать ответственность за выплату минимальной заработной платы за каждый месяц, в который зарплата не была выплачена.

Улучшение возможностей для востребования невыплаченной зарплаты коснется всех работодателей, осуществляющих строительные и ремонтные работы, а также работы, связанные с техническим обслуживанием, перестройкой или сносом зданий.

Еще раз основные моменты:

• С требованием выплаты зарплаты работник должен сначала обратиться к своему работодателю.

• Если заработная плата не была получена в течение четырех месяцев с начала исполнительного производства, она может быть истребована у предприятия, заказавшего строительные работы.

• Заказчик строительных работ несет ответственность за одну месячную заработную плату в размере минимальной заработной платы, которая в 2022 году составляет 654 евро, а в 2023 году 725 евро.