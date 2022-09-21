Новый закон: у строителей теперь больше возможностей требовать невыплаченную зарплату
Сегодня Рийгикогу принял поправки к закону, согласно которым у строителей будет возможность требовать у своего работодателя невыплаченную заработную плату с предприятия, заказавшего строительные работы. Данное изменение касается как местных, так и командированных в Эстонию сотрудников.
„В сфере строительства мы становимся на шаг ближе к странам Северной Европы, устанавливая порядок, при котором ответственность за выплату заработной платы строителям несет и заказчик работ. Именно в этом секторе мы часто сталкиваемся с тем, что проблемы мелких предприятий и работников остаются без решений, поэтому мы начинаем применять принцип распределения ответственности в цепочке поставок, которое хорошо зарекомендовало себя в Финляндии“, - пояснил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
По его словам, эстонские работодатели в целом добросовестны и заботятся о своих работниках. „Чтобы ответственные работодатели могли продолжать в том же духе, им нужна поддержка в конкурентной борьбе. Изменения в законе будут работать в их пользу“, – сказал Петерсон. Он добавил, что теперь у заказчика работ будет больше мотивации, чтобы убедиться: субподрядчик выполняет свои обязательства перед работниками.
Перед тем, как оформить субподряд, заказчик должен проверить надежность партнера по договору, т.е. его платежное поведение в прошлом, в том числе уплату социального налога. В противном случае, на нем будет лежать ответственность за выплату минимальной заработной платы за каждый месяц, в который зарплата не была выплачена.
Улучшение возможностей для востребования невыплаченной зарплаты коснется всех работодателей, осуществляющих строительные и ремонтные работы, а также работы, связанные с техническим обслуживанием, перестройкой или сносом зданий.
Еще раз основные моменты:
• С требованием выплаты зарплаты работник должен сначала обратиться к своему работодателю.
• Если заработная плата не была получена в течение четырех месяцев с начала исполнительного производства, она может быть истребована у предприятия, заказавшего строительные работы.
• Заказчик строительных работ несет ответственность за одну месячную заработную плату в размере минимальной заработной платы, которая в 2022 году составляет 654 евро, а в 2023 году 725 евро.
Кроме того, Закон об условиях труда работников, командированных в Эстонию, дополнен положением, запрещающим неравное обращение. Оно защищает командированных работников, обратившихся в суд или административный орган за защитой своих прав. Неравное обращение может заключаться, например, в том, что работодатель дает работнику меньше работы, лишает его льгот и компенсаций, действующих на предприятии, или иным образом демонстрирует неравенство в отношении к работнику после того, как тот обратился в суд или административный орган.
Внесение поправок в закон приводит эстонское законодательство в соответствие с директивой о командированных работниках. Изменения вступают в силу на десятый день после публикации в издании Riigi Teataja.