ВИДЕО | Как отразится мобилизация в РФ на Эстонии? Пресс-конференция Сил обороны

„Я получил сообщение, что министерство обороны Литвы поднимает уровень угрозы, поскольку мобилизация объявлена и в Калининграде. Безусловно, нельзя сказать, что мы можем сидеть сложа руки. Но прямая военная угроза для Эстонии не увеличилась“, - сказал он.

По его мнению, данный шаг Путина нельзя недооценивать. „Это очередная эскалация со стороны России. Следующий шаг — полная мобилизация“, - сказал Палм. Утверждения Шойгу о том, что 300 000 резервистов — это 1% от всех возможностей РФ, не стоит принимать всерьез. „Возможности могут быть больше, но большую часть нужно будет обучать с нуля. Это люди — не солдаты“.

Как должен отреагировать НАТО? „У нас есть различные шаги в военном смысле. Это организация дополнительных учений, демонстрация силы. НАТО — военно-политическая организация. То, какую она займет позицию, зависит от политиков“.

Затронет ли мобилизация местных русских? „Хороший вопрос. Ответ: да. Мы не знаем, как Россия будет доставлять повестки этим людям, и как люди отреагируют. Правительство Эстонии не намерено участвовать в этой мобилизации“. Вероятность всеобщей мобилизации, по словам Палма, сейчас оценить не представляется возможным.

Какова вероятность того, что Россия начнет присылать повестки в Эстонии? „Я уверен, что они не смогут присылать сюда повестки. Уверен, что тут нет много людей, готовых идти на войну. Если вы хотите жить в Эстонии, то участие в войне полностью противоречит нашим принципам“.

Какова реакция Украины и Запада? „Реакция Запада очень едина. Это [мобилизацию] связывают с „референдумом“. Смотрят с другой стороны. Возможно, Путин и представил это таким образом, что граница России смещается в сторону Запада, чтобы показать силу. Украинская армия является одной из крупнейших в Европе. Их армия очень сильна. Я не вижу необходимости в резком наращивании. Не думаю, что что-то сильно изменится“.