ВИДЕО | Как отразится мобилизация в РФ на Эстонии? Пресс-конференция Сил обороны
По словам заместителя командующего Силами обороны генерал-майора Вейко-Велло Палма, к новости о мобилизации в России следует отнестись серьезно, но опасности для Эстонии нет. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции Сил обороны.
„Я получил сообщение, что министерство обороны Литвы поднимает уровень угрозы, поскольку мобилизация объявлена и в Калининграде. Безусловно, нельзя сказать, что мы можем сидеть сложа руки. Но прямая военная угроза для Эстонии не увеличилась“, - сказал он.
По его мнению, данный шаг Путина нельзя недооценивать. „Это очередная эскалация со стороны России. Следующий шаг — полная мобилизация“, - сказал Палм. Утверждения Шойгу о том, что 300 000 резервистов — это 1% от всех возможностей РФ, не стоит принимать всерьез. „Возможности могут быть больше, но большую часть нужно будет обучать с нуля. Это люди — не солдаты“.
Как должен отреагировать НАТО? „У нас есть различные шаги в военном смысле. Это организация дополнительных учений, демонстрация силы. НАТО — военно-политическая организация. То, какую она займет позицию, зависит от политиков“.
Затронет ли мобилизация местных русских? „Хороший вопрос. Ответ: да. Мы не знаем, как Россия будет доставлять повестки этим людям, и как люди отреагируют. Правительство Эстонии не намерено участвовать в этой мобилизации“. Вероятность всеобщей мобилизации, по словам Палма, сейчас оценить не представляется возможным.
Какова вероятность того, что Россия начнет присылать повестки в Эстонии? „Я уверен, что они не смогут присылать сюда повестки. Уверен, что тут нет много людей, готовых идти на войну. Если вы хотите жить в Эстонии, то участие в войне полностью противоречит нашим принципам“.
Какова реакция Украины и Запада? „Реакция Запада очень едина. Это [мобилизацию] связывают с „референдумом“. Смотрят с другой стороны. Возможно, Путин и представил это таким образом, что граница России смещается в сторону Запада, чтобы показать силу. Украинская армия является одной из крупнейших в Европе. Их армия очень сильна. Я не вижу необходимости в резком наращивании. Не думаю, что что-то сильно изменится“.
Увеличится ли число беженцев из РФ? „В ситуации, когда 70% граждан РФ никогда не покидали пределы страны, то куда они могут бежать? Очень сложно это представить“, - ответил Палм и добавил, что в некоторых регионах установлен запрет на выезд.
Генерал-майор назвал интересным тот факт, что мобилизации не подлежат люди, имеющие уголовное наказание. „Мы видим, как Россия активно использует тюрьмы для пополнения военной силы, а мобилизации сейчас они не подлежат“, - недоумевает он.
„Путин сказал, что Россия находится в опасности, что Запад скоро нападает и необходимо защитить себя. Это бред. Никто на Россию не нападает. Россия сама напала на Украину“, - отметил Палм.