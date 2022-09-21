„Мне было порой очень плохо, я ревела, билась головой об стенку, а потом вытирала слезы, надевала улыбку и шла работать“: как украинка работает в Таллинне покер-дилером

Конечно я понимала, но во-первых, мы были в ступоре как и все, во-вторых, я никогда не ездила с детьми за пределы Украины, поэтому не представляла, как это. Но сирены сводили с ума, садик и школа закрылись, казино конечно же тоже перестало работать. Друзья начали потихоньку куда-то ехать, я переписывалась с ними и понимала, как сложно выехать, потому что все добирались каким-то непонятным образом. Так вот, как я уже сказала выше, в нашей международной группе был менеджер Костя, который год назад был на серии King’s of Tallinn (Короли Таллина), и он сказал – давай едь. Это был даже не близкий друг, а просто парень, с которым я познакомилась год назад, но была давно знакома с его отцом, когда еще только пришла в профессию. Многие, кто раньше был на этой серии, ездили на небольшой период – приехали, поработали, денег заработали и вернулись обратно. Это обычная система. Но он написал – бери детей и переезжай в Таллинн, тут помогают! Муж был в шоке, он никогда меня не отпускал даже на пару дней, а тут надо было решиться и отправить меня так далеко! При этом я понимала, что у меня только полгода опыта после возвращения в профессию, нет знания эстонского языка, и английский не на блестящем уровне. А еще решающим моментом стало общение с мамой. Она живет в Херсоне и русские зашли туда еще в начале марта. Мама прислала мне видео, где было видно, как заходят танки. Мама тоже настаивала на моем отъезде и я приняла решение ехать. Когда я уезжала, город уже был под оккупацией.