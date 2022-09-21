„Мне было порой очень плохо, я ревела, билась головой об стенку, а потом вытирала слезы, надевала улыбку и шла работать“: как украинка работает в Таллинне покер-дилером
Инна Гордиенко специально для RusDelfi продолжает свою серию интервью с украинцами, которые бежали от войны в Эстонию. Сегодняшняя героиня - Галина Литвакова, которая приехала вместе с детьми и смогла устроиться на работу в первый же день приезда в Таллинн.
С Галиной я познакомилась на курсах эстонского языка. Разговорились в перерыве, и я была просто сражена наповал тем, как эта хрупкая девушка, мама двоих детей успела так быстро адаптироваться в Эстонии и справляется со всем сама. Галя работает покер-дилером в казино, ходит на работу с первого дня приезда в Таллинн, и в основном, это ночная работа. При этом она успевает водить детей в школу и на танцы, учит эстонский и в ближайшее время собирается пойти на курсы английского. О всех перипетиях своей новой жизни в новой стране она поделились со мной в этом интервью.
Инна: Первый вопрос традиционный, я задаю его всем своим героиням. Почему после начала войны ты решила приехать именно в Эстонию? Что заставило тебя выбрать эту северную страну?
Галина: Честно, это ирония судьбы. Я не выбирала, так сложились обстоятельства. Когда началась война – вопрос не стоял куда ехать. Мы были в шоке, осмысливали ситуацию. Так получилось, что в чате нашей дилерской группы (Галина работала в Одессе в Казино) – написали, что проводится серия игр в Таллине. А я всегда хотела поехать в другую страну и попробовать себя там. Тем более, что я вернулась в профессию ровно год назад спустя 15 лет. Я прочитала, но серьезно обдумывать не стала. Потом менеджер написал мне лично – Галя едь, тут можно с детьми! Это было 3 недели спустя начала войны. 18 марта я выехала из Украины и 21 марта была в Эстонии.
На момент войны ты была в Одессе или Херсоне?
Я родом из Херсона, но потом приехала учиться в Одессу и так там и осталась жить. Вышла замуж, родились дети. Когда начали бомбить я была в Одессе на работе и сидела за покерным столом в комплексе Аркадия. У нас 7 этаж и все просто начало ходить ходуном. Когда я увидела, что бежит служба охраны, мы тоже все подорвались. Ничего не считали, быстро закинули деньги в боксы и начали убегать….На самом деле я не собиралась никуда ехать, потому что никогда не выезжала из Украины! За два года до печальных событий, я на всякий случай сделала загранпаспорт, но за границу так и не выехала. Путешествовала только по Украине.
Ну ты же понимала, что существует опасность, поэтому нужно уезжать - тем более у тебя дети?
Конечно я понимала, но во-первых, мы были в ступоре как и все, во-вторых, я никогда не ездила с детьми за пределы Украины, поэтому не представляла, как это. Но сирены сводили с ума, садик и школа закрылись, казино конечно же тоже перестало работать. Друзья начали потихоньку куда-то ехать, я переписывалась с ними и понимала, как сложно выехать, потому что все добирались каким-то непонятным образом. Так вот, как я уже сказала выше, в нашей международной группе был менеджер Костя, который год назад был на серии King’s of Tallinn (Короли Таллина), и он сказал – давай едь. Это был даже не близкий друг, а просто парень, с которым я познакомилась год назад, но была давно знакома с его отцом, когда еще только пришла в профессию. Многие, кто раньше был на этой серии, ездили на небольшой период – приехали, поработали, денег заработали и вернулись обратно. Это обычная система. Но он написал – бери детей и переезжай в Таллинн, тут помогают! Муж был в шоке, он никогда меня не отпускал даже на пару дней, а тут надо было решиться и отправить меня так далеко! При этом я понимала, что у меня только полгода опыта после возвращения в профессию, нет знания эстонского языка, и английский не на блестящем уровне. А еще решающим моментом стало общение с мамой. Она живет в Херсоне и русские зашли туда еще в начале марта. Мама прислала мне видео, где было видно, как заходят танки. Мама тоже настаивала на моем отъезде и я приняла решение ехать. Когда я уезжала, город уже был под оккупацией.
Как ты добиралась, было сложно решить вопрос с транспортом? На тот момент, я знаю, уже было тяжело выехать из любой точки страны.
В тотальном шоке я поехала на свой страх и риск. Добирались с трудом. Трансфер оплачивался только на одного человека, а нас трое. Самолеты, понятное дело, не летали, поезда толком не ходили, но нам удалось купить билеты на поезд до Пшемышля, а потом уже автобусом до Эстонии напрямую.
Когда приехали в Таллинн, тебя как и всех поселили в отель, или работодатель побеспокоился о твоем проживании?
Я надеялась, что меня поселит работодатель. Но все было в таком сумасшествии, что он не успел договориться о нашем проживании моментально, и чтобы не ждать, мы сразу отправились в центр для беженцев на Ninne 2. Дети были очень уставшие, я тоже. Нас поселили в Oru Hub. Это очень хорошая гостиница, нам было там очень комфортно и уютно. Мы прожили там месяц, через 3 недели к нам пришла полиция и сказала, что всех отправляют на корабль. И выехать надо за 2 дня. А я на тот момент не была оформлена толком. Единственное, что сделала - это исику код, чтобы устроиться на работу. Через неделю по прибытию в Таллинн я уже работала. Дети сами оставались в гостинице. Денег фактически не было - 400 евро в кармане.
Так вот, я начинаю искать квартиру, найти не могу. И тут мне говорят – мы вас выселяем. У меня истерика, я не хочу категорически с детьми на корабль. Когда меня спросили: вам каюту с окном или без – я чуть не потеряла сознание! Когда пришла на работу и меня в слезах увидели сотрудники, они сказали: будем искать вместе. И в тот же день мы нашли мне квартирку, в которой я сейчас живу. Прямо возле рынка Balti jaam. Она очень маленькая, студия – 18 квадратов, но для Таллинна дешевая, я плачу всего 280 евро плюс коммуналка.
И как вы там помещаетесь втроем?
Спим на одном диване, я же на работе все время, а девочки вдвоем.
Хозяин разрешил тебе оформить официально аренду квартиры, чтобы ты могла получать компенсацию?
Да, разрешил. Но я не получаю компенсацию. Я изначально на нее не рассчитывала – не привыкла ничего просить. Да и работодатель выделил мне определенную сумму единоразово и это мне помогло.
Я решила, что лучше пусть получат те люди, которым это действительно необходимо, потому что я могу вытянуть. Да, мне тяжело, да, я падаю… В прошлом месяце у меня было около 180 часов в месяц, в среднем около 200 часов. Хотя один раз я дала жару, и у меня было почти 300 часов!
Но это же сумасшедший объем работы! Тебе платят за ночные смены?
Нет, у меня контракт фрилансера и мне просто платят ставку. Не зависит от того, когда ты работаешь - днем или ночью. И у меня только медицинская страховка, то есть нет больничных и отпускных.
Ну а если дети заболеют? Кстати, какого они возраста, они уже самостоятельные?
Младшей Василисе - 6, а старшей Варе - 14. Старшая мне сильно помогает, на нее много всего свалилось. Она забирала младшую дочь летом из садика, а теперь они вместе ездят в школу. Она ее кормит, сама готовит кушать или заказывает еду на дом. Я считаю, что если ты сам проходишь определенные этапы, ты потом сможешь стоять на ногах. Нельзя сильно баловать… Это, конечно, сложный вопрос правильного воспитания детей. Но я понимаю, что если им только давать, они будут брать и вырастут не приспособленными к жизни. Живя здесь, им пришлось стать более самостоятельным и многое в быту делать самим.
Для меня ты просто пример – это ведь так сложно, одновременно работать и воспитывать двоих детей в другой стране? Многие приезжают сюда, получают социальное обеспечение, живут на корабле и даже не собираются идти на работать. Расскажи больше про свою работу здесь – что это за казино?
Я работаю покер-дилером. Это международные турниры, которые проводятся официально, где люди собираются, регистрируются, платят определенную суму за участие и между собой играют в покер. Это спортивный покер, он транслируется по ТВ, снимаются стримы в интернете. Сейчас начинается последняя летняя серия King’s of Tallinn (интервью мы записывали во вторую неделю сентября). Я приезжала в апреле, это была первая серия, и потом они были с периодичностью каждый месяц. Сейчас на эту игру приедут дилеры из Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Италии, Испании.
До того как ты приехала в Эстонию, ты говорила, что владела двумя или тремя играми, а сейчас около 10. Ты так быстро смогла освоить тут столько игр?
Есть стандартные игры, которые играются уже 20 лет. Когда я в юности начинала, их было немного, а сейчас их около 15. Приехав в Эстонию, я владела только тремя. Сейчас я уже знаю почти все, потому что главное - понять принцип, как раздавать и считать, а дальше все просто… Мне не хватает, конечно, английского языка. Здесь расслабляет то, что многие говорят на русском. Но на международных сериях официальный язык английский, даже на эстонском нельзя разговаривать. То есть, что касается работы и самой игры, я все могу объяснить. Но в личном общении сложнее.
Ты собираешься идти учить английский?
Да, конечно, но пока хочу подтянуть эстонский, потому что сразу два языка я не вытяну.
Ты учишь эстонский, чтобы было сейчас проще в работе, или все-таки для того, чтобы остаться в Эстонии?
Думаю, вряд ли я выучу эстонский на В2, но хочу учить язык по своим моральным принципам. Хотя бы для того, чтоб я понимала людей и в благодарность этой стране, что она приняла меня и дала мне возможность быть здесь. Это мое внутренне состояние. Многие говорят, зачем тебе учить это язык, на котором говорит так мало людей в мире? Но я думаю по-другому. Мне попадались здесь разные люди - и те, которые обижали, в том числе, но большинство тех, которые мне помогали и поддерживали. И поэтому в благодарность за это…
Когда мне сказали – завтра выселяем на корабль, и я нашла эту свою квартирку, там надо было неделю делать ремонт. Понимая мою ситуацию, администрация гостиницы написала письмо-ходатайство в полицию, чтоб я могла пожить там еще неделю, пока в квартире сделают ремонт. Я ничего не просила, просто они видели как я кручусь с работой, детьми, и сами пошли мне на встречу..
Потом, когда я уже переезжала на квартиру, а в ней не было ничего – ни стола, ни дивана, только стены, администратор гостинцы притащила мне одеяла, полотенца, простыни.. Ох, если бы ты знала как я радовалась фену! Просто фену! Да, я понимала, что потом это все куплю, но не сразу. А еще она познакомила меня с одним человеком, который взял меня за руку и отвез в магазин. Это был магазин, что-то наподобие нашего „Эпицентра“. Я стою молчу, мне неудобно, а он берет и просто складывает в корзинку все что мне надо. Я говорю ему - это дорого, а он - ну тебе же нужны кастрюли, сковородки, и швабра в конце концов. Потом он мне еще привез б/у микроволновку, чайник…И как я могу не учить язык этой страны?
Да, я понимаю тебя. У меня тоже была подобная ситуация. Когда эстонка привезла меня на свою квартиру, которую она собиралась сдавать и сказал - бери все, что тебе нужно! Мне было стыдно и неудобно, но она просто заставила меня и сама складывала вещи в приготовленную большую сумку. Это так трогает, просто до слез…
Например, вчера мы переписывались с ним, как там дети, как дела и я между прочим сказала, что ищу стол для младшей дочки, потому что началась школа и ей надо где-то заниматься. Я искала его по комиссионным магазинам, а он сбрасывает мне ссылку на стол в IKEА. Я говорю ему, что он большой и нашла поменьше и подешевле, и буду благодарна, если мы сможем поехать на его машине и забрать. За перепиской я заснула. Утром открываю глаза, а он пишет, я уже купил и сейчас завезу тебе. Я попыталась отдать деньги, а он говорит нет! Мол, сходишь в ресторан со своими детьми на эти деньги.
Мне даже вот с ним хочется говорить по-эстонски, в благодарность за то, что он для меня делает!
И на работе есть люди, которые могут приехать и помочь. Когда я заключала контракт, я же не знаю эстонского, и не могла все вычитать. Приехал парень-менеджер, который знает эстонский и русский, и помог во всем разобраться. В свое личное время приехал.
Скажи, а много в твоем казино работает украинцев?
Да, достаточно много. Со мной работает мужчина, которого я знаю еще с юности. Он сразу после меня приехал в Эстонию со всей семьей, с тремя детьми. Степа очень близкий мне человек, я его знала еще до того, как с мужем познакомилась. Недавно мы были на концерте Океан Эльзы и я отвезла ему детей, за которыми он может посмотреть.. Здесь далеко от родины это так важно, что есть человек, которому ты доверяешь и который не предаст.
У тебя в Эстонии есть работа и это очень важно, но появляются все-таки мысли вернуться в Украину?
Честно, я очень хочу вернуться. Я скучаю за домом, за нашим солнцем, за нашим морем. Но, я понимаю, что здесь перспектив и возможностей больше, в частности, для детей. Я в любом случае вернусь в Украину. Но из Таллинна я тоже не уеду. Мне только холодно здесь (Галя ежится в куртке, потому что сидим мы в кафе на террасе). Я безумно влюбилась в этот город. Поскольку живу в центре, часто гуляю пешком, а на твое интервью приехала на самокате. Гоняю тут на них как „безбашенная“. Мне страшно нравится Старый город. Прям возле дома у меня Шнелли парк. Я и в Одессе любила гулять, это давало мне силы, а здесь тоже напитываюсь. Когда ты все время на работе – это так важно!
А детям нравятся, они хотят остаться жить в Эстонии?
Варя – старшая, очень скучает по Украине. Пока что ей не нравится: может это подростковый возраст, может такое восприятие, она говорит, что ей здесь холодно и неуютно. Но самое страшное, она начала различать здесь русских, и говорит, что не хочет с ними общаться. Ребенку 14 лет и она заявляет мне: почему они здесь? Они все портят! Я говорю: у тебя же тоже русская фамилия и ты говоришь по-русски? А она отвечает – но я же украинка!
Кстати, я тоже плохо говорила по-украински до войны. А сейчас, когда я здесь – мне очень хочется. Раньше мне нужно было подумать, как правильно подобрать то или иное слово, а сейчас как-то идет от души! Сейчас я звоню маме и говорю ей, что мне хочется поговорить на украинском, потому что это идет из моего сердца…
Ну тогда еще последний вопрос. А были ситуации предвзятого отношения со стороны клиентов, когда они узнавали, что ты украинка?
Да, были, незначительные. В покере проще - они играют между собой, и даже если что-то высказывают, то я говорю – обращайтесь к администратору. А вот нашу одну украинку, которая непосредственно в Казино работает, довели до истерики. Она вышла за стол и ей сказали: хохлушка, я бы вас всех убил и расстрелял. Она маленькая, худенькая, а там за столом бугай сидел. И он ее донимал уже до этого несколько раз.
Надеюсь, его выставили за дверь?
Конечно! Вызвали полицию, вывели из зала и поставили запрет на пребывание в казино. Но сам факт. Конечно, мы иногда слушаем и мат, и разные ругательные слова. И часто дилер бывает виноват. Молодые люди понимают, что это карты, по сути математика, а взрослые игроки думают, что это дилер виноват, что это он/она что-то подтасовывает. Покер приравняли во всем мире к спортивному и интеллектуальному мероприятию. Это умение просчитывать шаги наперед, умение наблюдать за игроками, умение считывать психологию человека. Это не значит, что ты сидишь и ждешь, когда придут классные карты..
Научишь меня играть в покер?
Легко! В какой? Я тебе хочу сказать нечто неожиданное для тебя. С учетом того, что я работаю в казино, я вообще не азартная и я не играю в карты. Мне нравятся фишки, я люблю держать карты в руках, мне нравится сам процесс, я кайфую от него, и я не вернулась бы в профессию через 15 лет, если бы мне это не вдохновляло! Но, я не игрок. Я не сяду играть в карты ради выигрыша,разве что просто провести время в хорошей компании