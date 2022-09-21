Шойгу: в армию призовут 300 000 резервистов. Россия потеряла в Украине 5937 военных
В ходе частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, в России призовут 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает „Медуза“.
По словам главы Минобороны, у России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 миллионов человек, а частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.
Как утверждает министр, частичной мобилизации будут подлежать те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.
О мобилизации на войну студентов и срочников речи не идет, добавил Шойгу.
Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Указ об этом подписал Владимир Путин. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
По версии РФ Украине погибли 5937 российских солдат. Это в 10 раз меньше оценок ВСУ
Также Шойгу заявил, что за время войны в Украине погибли 5937 российских военнослужащих.
Что касается раненых, почти 90% из них уже вернулись в строй, добавил он.
При этом глава Минобороны утверждает, что Украина за время войны потеряла уже половину своей армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
За все время войны министерство обороны России лишь дважды сообщало о своих потерях, в последний раз — 25 марта. Тогда ведомство заявило, что за время боевых действий в Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 человек получили ранения.
Генштаб ВСУ по состоянию на 21 сентября оценивает российские потери на войне в 55 110 погибших.