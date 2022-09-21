Лишат ли россиян и серопаспортников голосов на выборах? Рийгикогу продолжит обсуждение

Этот проект партия Isamaa разрабатывает с весны 2022 года, после нападения России на Украину. Также инициативу поддержали партии EKRE и Партия реформ. Последние уточнили, что хотели бы лишить участия в выборах только граждан России и Беларуси.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе отметила, что подобный законопроект будет вступать в противоречие с конституцией, согласно которому лица без гражданства, проживающие в Эстонии на основании долговременного вида на жительство или постоянного права на проживание, могут голосовать на выборах в собрания местных самоуправлений. В Рийгикогу есть и противники изменений в законопроекте. Так, например, генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец не поддержал данное предложение. Такой же точки зрения придерживается и его коллега по партии Хельо Пикхоф: „Я не поддерживаю эту инициативу. Считаю, что лишение избирательных прав противоречит конституции. Во многих городах люди говорят на другом языке и живут там давно, поэтому было бы неправильно лишать их права голосовать. Чем больше людей мы интегрируем в наше общество, тем лучше. Если больше нет вариантов, то и это не решение“, — сказала депутат в интервью RusDelfi.

Прийт Сибул (представитель фракции Isamaa), лоббирующий данный законопроект, с трибуны парламента заявил, что „мы были слишком снисходительны в этом вопросе. „Граждане третьих стран по-прежнему могут участвовать в выборах в местные органы власти. Среди граждан этих стран есть граждане России, поддерживающие войну России в Украине и режим Путина. Голоса этих людей влияют на местную жизнь в Эстонии. Это, например, может воспрепятствовать переходу на эстонский язык обучения и даже стать угрозой безопасности. Кроме того, они косвенно влияют на президентские выборы в Эстонии, если решение принимается коллегией выборщиков, представители которого избираются местным самоуправлением“, - утверждает он.

В одном, однако, собравшиеся были солидарны: ни один документ, будь то российский или серый паспорт, не свидетельствует о политических взглядах народа. Заседание было отложено и назначено на сегодня. В 14:00 члены собрания вернутся к обсуждению этого законопроекта.